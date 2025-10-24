Europas nästa svåra beroende efter rysk gas

Europa har arbetat aktivt med att frigöra sig från sitt beroende av rysk gas för att. Kontineten har också haft problem med beroendet av kinesisk telekomteknologi.

Nu står Europa står inför en ny säkerhetsutmaning kopplad till kinesisk teknik.

Efter åratal av debatt om Huaweis roll i 5G-näten varnar nu cybersäkerhetsexperter för att den kinesiska teknikjätten kan utgöra ett hot mot kontinentens elnät genom sin dominans inom solenergiteknologi.

Solpanelsinverters i fokus

I centrum för oron står solpanelsinverters, den teknik som omvandlar solpanelers elektricitet till ström som kan flöda in i elnätet.

Eftersom dessa inverters är uppkopplade mot internet varnar säkerhetsexperter för att de kan manipuleras eller stängas av via fjärråtkomst, vilket potentiellt kan orsaka farliga spänningsökningar eller strömavbrott i Europas elnät, rapporterar Politico.

Enligt branschorganisationen SolarPower Europe kontrollerar kinesiska företag cirka 65 procent av den totalt installerade effekten inom solsektorn. Huawei är den största aktören på den europeiska marknaden, följt av den också kinesiska konkurrenten Sungrow.