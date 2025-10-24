Dagens PS
Europas nästa svåra beroende efter rysk gas

Solpaneler har bliviti viktigare för Europa. Problemet är om de kommer ifrån Huawei.(Foto:Andres Siimon /Henri Lajarrige Lombard /Unsplash)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 24 okt. 2025Publicerad: 24 okt. 2025

Efter oro för telekomutrustning riktas nu farhågorna mot kinesiska solpanelsinverters som kan fjärrstyras. Det kan vara ett beroende som är svårt att bryta.

Europa har arbetat aktivt med att frigöra sig från sitt beroende av rysk gas för att. Kontineten har också haft problem med beroendet av kinesisk telekomteknologi.

Nu står Europa står inför en ny säkerhetsutmaning kopplad till kinesisk teknik.

Efter åratal av debatt om Huaweis roll i 5G-näten varnar nu cybersäkerhetsexperter för att den kinesiska teknikjätten kan utgöra ett hot mot kontinentens elnät genom sin dominans inom solenergiteknologi.

Solpanelsinverters i fokus

I centrum för oron står solpanelsinverters, den teknik som omvandlar solpanelers elektricitet till ström som kan flöda in i elnätet.

Eftersom dessa inverters är uppkopplade mot internet varnar säkerhetsexperter för att de kan manipuleras eller stängas av via fjärråtkomst, vilket potentiellt kan orsaka farliga spänningsökningar eller strömavbrott i Europas elnät, rapporterar Politico.

Enligt branschorganisationen SolarPower Europe kontrollerar kinesiska företag cirka 65 procent av den totalt installerade effekten inom solsektorn. Huawei är den största aktören på den europeiska marknaden, följt av den också kinesiska konkurrenten Sungrow.

EU ska agera

Nu agerar EU-parlamentariker. De nederländske liberalen Bart Groothuis och den slovakiska centerhjögerledamoten Miriam Lexmann har skrivit ett brev till EU-kommissionen.

I brevet uppmanar de till “omedelbara och bindande åtgärder för att begränsa högriskförsäljare från vår kritiska infrastruktur”, enligt Politico.

Flera länder har redan vidtagit egna åtgärder. Litauen införde i november förra året ett förbud mot fjärråtkomst från kinesiska företag till förnybara energianläggningar över 100 kilowatt, rapporterade LRT då.

Tjeckien utfärdade i september en varning om hotet från kinesisk fjärråtkomst via komponenter som solpanelsinverters.

Fortfarande beroende av telekom från Huawei

Problemet förvärras av att Europa samtidigt fortfarande kämpar med sin beroendeställning till Huawei och ZTE inom telekom.

Enligt uppgifter från det danska konsultföretaget Strand Consult saknar 17 EU-länder, inklusive blockets största ekonomier, heltäckande planer för att minska sitt beroende av dessa “högrisk”-företag – detta trots nästan fem års ansträngningar från EU:s sida, skriver Euractiv.

Cyperns telenät är helt beroende av kinesiska komponenter, medan siffrorna är 67 procent för Österrike och 59 procent för Tyskland.

Särskilt oroväckande är det tyska järnvägssystemet, som är starkt beroende av Huawei-komponenter.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

