Vårdkris: Varannan svensk region går back

Nu behöver regionerna antingen höja skatten eller få höjda statsbidrag från riksdagen för att det inte ska skada vården, menar Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), efter att de på torsdagen släppte en rapport som visar att varannan region och var femte kommun visar på underskott i år.

Det rapporterar Senioren.

Enligt regeringens budget ligger de kvar på samma nivå 2026 som i år – trots att kostnaderna ökar.

“Ökande kostnader för kommun och region”

Det tycker SKR är orimligt.

”En värdesäkring för 2026 hade motsvarat ökade bidrag med cirka 2,5 miljarder kronor till kommunerna och 0,5 miljarder till regionerna. I stället får sektorn riktade satsningar, kopplade till nya åtaganden och ökade kostnader för kommuner och regioner.”

SKR:s ordförande Anders Henriksson (S) menar att andra länder i Norden räddat sina sjukvårdsregioners ekonomi genom att inflationsskydda budgetarna.

“Vi har grannländer i Norden som har gjort det här, vi behöver inte uppfinna hjulet, sade han vid lanseringen av rapporten

Även SKR:s chefsekonom Emilia Värja menar att det finns pengar:

“Det handlar om att det automatiskt skulle ta en del av reformutrymmet. Till nästa år hade en värdesäkring betytt 2,5 miljarder till kommunerna och 0,5 miljarder till regionerna. Då hade regeringen tappat 3 miljarder den ville prioritera på annat”, säger Emelie Värja till Dagens Samhälle.