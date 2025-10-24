Ekonomin för hälften av Sveriges 21 regioner visar negativa resultat för i år, enligt SKR:s prognos. Det är dåliga nyheter för viktig infrastruktur som vård och kollektivtrafik, som drivs på region-nivå.
Vårdkris: Varannan svensk region går back
Mest läst i kategorin
Högre jämställdhet kopplas till bättre kondition
Ett lands socioekonomiska utveckling och jämställdhet är starkt kopplad till landets vuxna befolknings fysiska kondition. Konditionen, eller den så kallade konditionsförmågan, som är en viktig faktor för hälsa och livslängd, skiljer sig mycket åt mellan olika länder. Nu har forskare från bland annat Karolinska Institutet och Shanghai University of Sport, systematiskt gått igenom data från …
Forskare varnar för klockomställningen – den extra timmen lurar dig
När klockan ställs tillbaka i oktober jublar många över den “extra timmen” sömn. Men frågan är om den verkligen gör oss piggare. Natten mellan lördag och söndag ska du ställa tillbaka klockan en timme. Det innebär att du får sova en timme längre på morgonen. Att tidsomställningen skapar förvirring i svenska hem är ingen nyhet …
Träningssuccén HYROX säljer slut i Stockholm
Ett tävlingsformat i funktionell fitness, där deltagarna varvar löpning med styrkemoment i stora inomhusarenor. Succén HYROX kommer återigen till Stockholm. Men den här gången är det kö för att få delta. HYROX är den senaste träningstrenden som tar världen med storm. Det som började som ett nischat koncept i Tyskland har nu blivit ett globalt …
Vintertid: En timmes mer sömn kan få dig att tappa fokus
Den kommande helgen är det dags att ställa tillbaks klockan för vintertid, du får sova en timme längre på morgonen, men det kan göra dig mindre produktiv på jobbet. Natten mellan lördag och söndag ska du ställa tillbaka klockan en timme, men bli inte förvånad om det får dig att prestera sämre, det skriver Fortune. …
Den oväntade effekten av Ozempic – handlar inte om vikten
De populära läkemedlen mot diabetes och fetma visar sig göra mer än att bara krympa midjemåttet. Enligt en granskning i Dagens Nyheter har intresset för de nya fetmaläkemedlen fullkomligt exploderat. Tusentals svenskar använder i dag de så kallade GLP-1-agonisterna för att gå ner i vikt. På andra sidan Atlanten tar hela en av åtta vuxna …
Nu behöver regionerna antingen höja skatten eller få höjda statsbidrag från riksdagen för att det inte ska skada vården, menar Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), efter att de på torsdagen släppte en rapport som visar att varannan region och var femte kommun visar på underskott i år.
Det rapporterar Senioren.
Enligt regeringens budget ligger de kvar på samma nivå 2026 som i år – trots att kostnaderna ökar.
MISSA INTE: Då är äktenskap en dålig affär: “Förlorar 10 000 i pension”
“Ökande kostnader för kommun och region”
Det tycker SKR är orimligt.
”En värdesäkring för 2026 hade motsvarat ökade bidrag med cirka 2,5 miljarder kronor till kommunerna och 0,5 miljarder till regionerna. I stället får sektorn riktade satsningar, kopplade till nya åtaganden och ökade kostnader för kommuner och regioner.”
SKR:s ordförande Anders Henriksson (S) menar att andra länder i Norden räddat sina sjukvårdsregioners ekonomi genom att inflationsskydda budgetarna.
“Vi har grannländer i Norden som har gjort det här, vi behöver inte uppfinna hjulet, sade han vid lanseringen av rapporten
Även SKR:s chefsekonom Emilia Värja menar att det finns pengar:
“Det handlar om att det automatiskt skulle ta en del av reformutrymmet. Till nästa år hade en värdesäkring betytt 2,5 miljarder till kommunerna och 0,5 miljarder till regionerna. Då hade regeringen tappat 3 miljarder den ville prioritera på annat”, säger Emelie Värja till Dagens Samhälle.
Senaste nytt
Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor
Visste du att du kan stödja svensk forskning genom att ge bort dina aktier, helt utan att vare sig du eller mottagaren behöver betala kapitalvinstskatt? Det kallas aktiegåva, och det är ett sätt att göra skillnad som få känner till, men som kan få stor betydelse för framtidens hjärt- och lungforskning. – Hjärt- och kärlsjukdomar …
Den perfekta julklappen: Bo Kaspers på Göta Lejon och natt på Kung Carl
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Läs mer om ekonomi:
Experten: Därför har Sverige sämre pension än Singapore
Experten: ”En av fem gör helt fel med tjänstepensionen”
Varför stiger inte pensionen lika snabbt som lönerna?
Inflationen sjunker äntligen i Sverige: “Priset på fisk…”
Nu avskaffas pensionsåldern – så påverkas du
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
"Kackerlackor" kan knäcka marknaden – oroar bankerna
Efter flera bolagskollapser i USA varnar JPMorgan-vd:n Jamie Dimon för "kackerlackor", dolda risker i kreditmarknaden, medan centralbanker utreder om problemen kan sprida sig. I förra veckan varnade storbanken JPMorgan Chases vd Jamie Dimon för att "kackerlackor" gömmer sig på marknaderna efter de uppmärksammade krascherna i bildelsföretaget First Brands och bilhandlaren Tricolor. Kollapserna har haft en …
Högre jämställdhet kopplas till bättre kondition
Ett lands socioekonomiska utveckling och jämställdhet är starkt kopplad till landets vuxna befolknings fysiska kondition. Konditionen, eller den så kallade konditionsförmågan, som är en viktig faktor för hälsa och livslängd, skiljer sig mycket åt mellan olika länder. Nu har forskare från bland annat Karolinska Institutet och Shanghai University of Sport, systematiskt gått igenom data från …
Europas nästa svåra beroende efter rysk gas
Efter oro för telekomutrustning riktas nu farhågorna mot kinesiska solpanelsinverters som kan fjärrstyras. Det kan vara ett beroende som är svårt att bryta. Europa har arbetat aktivt med att frigöra sig från sitt beroende av rysk gas för att. Kontineten har också haft problem med beroendet av kinesisk telekomteknologi. Nu står Europa står inför en …
Dyra flyg bromsar Afrika – vill införa lågprismodell
Det ska bli enklare och billigare att flyga mellan länder i Afrika. Förhoppningen är att en bättre marknad ska lösgöra en del av potentialen i landets flygindustri. Men det finns hinder kvar. Den som exempelvis vill resa från Marocko till Kenya behöver ta en rejäl omväg, ofta via europeiska huvudstäder som Paris. Att flyga intrakontinentalt …
Vårdkris: Varannan svensk region går back
Ekonomin för hälften av Sveriges 21 regioner visar negativa resultat för i år, enligt SKR:s prognos. Det är dåliga nyheter för viktig infrastruktur som vård och kollektivtrafik, som drivs på region-nivå. Nu behöver regionerna antingen höja skatten eller få höjda statsbidrag från riksdagen för att det inte ska skada vården, menar Sveriges Kommuner och Regioner …