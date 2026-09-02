Telias okända skatt – över 100 miljarder nedgrävt?

Bygger ut internet i stället

BT satsar i stället pengarna på att bygga ut fibernätet och ge 30 miljoner hem tillgång till snabbt internet.

”I takt med att vi ansluter landet till ett mer tillförlitligt fibernät kan vi avveckla delar av det äldre nätet som inte längre behövs. Att ta tillvara och återvinna denna koppar är helt rätt”, säger Abby Chicken, hållbarhetschef på Openreach, BT:s nätverksamhet, till The Guardian.

I Sverige håller Telia på med samma typ av teknikskifte. Post- och telestyrelsen, PTS, bekräftar att det fasta kopparnätet håller på att avvecklas och att det är Telia som äger nätet via dotterbolaget Skanova.

”Ändringen genomförs av Telia eftersom kopparnätet ägs av dem”, skriver myndigheten.

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Stängs ned i november

Telia uppger att hela det gamla kopparnätet stängs ned i november 2026. Kunder som tidigare varit anslutna via det gamla nätet flyttas i stället över till fiber eller mobilnät.

En SGU-rapport till regeringen från 2014, baserad på en studie av svenska ”metallförråd”, uppskattade att Skanovas nationella telefonnät innehöll totalt omkring 1,25 miljoner ton koppar.

100 miljarder under marken?

Det skulle alltså röra sig om sex gånger mer än det BT uppskattar sig kunna gräva upp – 1,25 miljoner ton koppar är med dagens priser värt 165 miljarder kronor. Men det är ett teoretiskt värde, vad som finns i marken totalt och vad som går att sälja för Telia är olika frågor.

Financial Times uppskattade 2025 att Telia redan dragit in cirka 25 miljoner euro från kopparförsäljning av 5000 ton koppar från det gamla telefonnätet, med cirka 2-3 miljoner euro i intäkter för 2025.

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