Telia håller på att stänga sitt gamla kopparnät. Men under marken kan det finnas en oväntad skatt. En statlig uppskattning pekar på koppar för över 100 miljarder kronor – om allt gick att gräva upp och sälja.
Telias okända skatt – över 100 miljarder nedgrävt?
När hela världen ska elektrifieras är koppar en av de råvaror som det blivit väldigt hög efterfrågan på, och priset på metallen har stigit till rekordhöga nivåer.
Det innebär att det är bra pengar att vara i skrotbranschen i dessa dagar. British Telecom håller just nu på att montera ner det gamla kopparnätet i Storbritannien, som Dagens PS rapporterat om.
200 000 ton koppar
Sedan BT började montera ned och sälja kablarna 2023 har de återvunnit över 22 000 ton koppar. Totalt uppskattar de att det rör sig om 200 000 ton koppar. Över en tioårsperiod väntas bolaget få ett tillskott i kassan från koppar på över 2 miljarder pund, motsvarande 26 miljarder kronor.
För att sätta i perspektiv så skulle det täcka mer än hälften av kostnaden för de nya fregatterna till den svenska flottan, den största svenska försvarsinvesteringen i modern tid som väntas gå på över 40 miljarder kronor.
Bygger ut internet i stället
BT satsar i stället pengarna på att bygga ut fibernätet och ge 30 miljoner hem tillgång till snabbt internet.
”I takt med att vi ansluter landet till ett mer tillförlitligt fibernät kan vi avveckla delar av det äldre nätet som inte längre behövs. Att ta tillvara och återvinna denna koppar är helt rätt”, säger Abby Chicken, hållbarhetschef på Openreach, BT:s nätverksamhet, till The Guardian.
I Sverige håller Telia på med samma typ av teknikskifte. Post- och telestyrelsen, PTS, bekräftar att det fasta kopparnätet håller på att avvecklas och att det är Telia som äger nätet via dotterbolaget Skanova.
”Ändringen genomförs av Telia eftersom kopparnätet ägs av dem”, skriver myndigheten.
Stängs ned i november
Telia uppger att hela det gamla kopparnätet stängs ned i november 2026. Kunder som tidigare varit anslutna via det gamla nätet flyttas i stället över till fiber eller mobilnät.
En SGU-rapport till regeringen från 2014, baserad på en studie av svenska ”metallförråd”, uppskattade att Skanovas nationella telefonnät innehöll totalt omkring 1,25 miljoner ton koppar.
100 miljarder under marken?
Det skulle alltså röra sig om sex gånger mer än det BT uppskattar sig kunna gräva upp – 1,25 miljoner ton koppar är med dagens priser värt 165 miljarder kronor. Men det är ett teoretiskt värde, vad som finns i marken totalt och vad som går att sälja för Telia är olika frågor.
Financial Times uppskattade 2025 att Telia redan dragit in cirka 25 miljoner euro från kopparförsäljning av 5000 ton koppar från det gamla telefonnätet, med cirka 2-3 miljoner euro i intäkter för 2025.
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