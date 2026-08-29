Kakaopriset har halverats, därför blir chokladen inte billigare

Därför hänger butikspriset kvar

Tillverkare köper sällan råvaran till dagens pris. De säkrar priser genom långa kontrakt och betalar därför fortfarande för kakao som handlades när marknaden låg mångdubbelt högre.

Det bekräftar Mondelez, som äger Marabou, Daim och Toblerone. I kvartalsrapporten för första kvartalet skriver koncernen att resultatet fortfarande belastas av fjolårets höga kakaopriser. Prisfallet har ännu inte gett lägre kostnader eftersom bolaget har tidigare säkringar och lager inköpta till högre priser.

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Kakao är dessutom bara en del av kalkylen. Socker, mjölk, förpackning, energi, transport, löner och valutakurs påverkar priset innan varan når hyllan. Branschen har samtidigt kompenserat på annat håll, bland annat genom att lägga mindre choklad i chokladen.

I Sverige är det momsen som gjort jobbet

Chokladen har blivit billigare här, men av en annan anledning än kakaon.

Den 1 april sänktes matmomsen tillfälligt av Tidöpartierna från 12 till 6 procent, till och med december 2027. Effekten kom snabbt och direkt. I april sjönk livsmedelspriserna med 5,5 procent på en månad och 5,7 procent på ett år, den största nedgången på 30 år, enligt SCB.

I juni fanns choklad bland de varor som höll tillbaka prisutvecklingen, enligt SCB.

Om man räknar bort skatten, så krymper nedgången kraftigt. Livsmedelspriserna föll mellan 5,7 och 7,2 procent mellan april och juli jämfört med året innan. Utan den direkta momseffekten blir nedgången mellan 0,4 och 1,9 procent, enligt Livsmedelsföretagens konjunkturbrev, refererat av Livsmedelsnyheter.

Jämför det med kakaon, som fallit över 50 procent från toppen. Som mest steg chokladpriset i Sverige med 29 procent på ett år, enligt SCB i mars 2025.

Börsen: så ser det ut för bolagen

Chokladjättarna hoppas på revansch när kakaopriserna sjunker. Cloetta redovisade ett rörelseresultat på 310 miljoner kronor, mot 188 miljoner kronor året innan för andra kvartalet.

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Den justerade rörelsemarginalen steg till 14,9 procent från 11,5, enligt bolagets delårsrapport. Bolaget förklarar lyftet med en gynnsam produktmix och exceptionellt stark operativ effektivitet, inte med kakaopriset.

Vem som vinner och förlorar på råvarusvängningarna har vi kartlagt tidigare. Realtid har följt frågan från marknadssidan och beskrivit när krisen väntas vända.

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