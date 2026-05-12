Portföljkampen: "Alphabet är som ett USA-tech-Investor"

”Alphabet ser lite dyr ut”

Den senaste veckan har Edvards Realtidsportfölj fortsatt sin starka uppåttrend med amerikanska Alphabet, alltså Googles moderföretag, som lok.

”Vore det inte för Bolidens (börskurs Boliden) fiasko med skalven i Garpenberg hade Realtids portfölj set riktigt bra ut vid det här laget”, kommenterar han utvecklingen.

”Om man tänker att Investor är ett bra snitt på svensk industri så skulle jag säga att Alphabet är ett liknande snitt på amerikansk tech”.

Edvards Realtidsportfölj 11 maj:

Innehav Antal Kurs Värde (kr) Förändring inkl. utd. (%) Boliden 48 530 25 440 -15,1% Industrivärden C 104 484 50 336 +2,7% Alphabet A 7 387,09 USD 24 948 +28,8% Kassa (inkl utdelning) — — 1 227 — Totalt 101 951 kr +1,95%

”Nu tycker jag att Alphabet ser lite dyr ut igen på kortare sikt – men på lång sikt står jag fast vid att det verkar vara den mest rationellt värderade techjätten. Starka intäkter och bra position i de stora techtrenderna”.

Index går upp i ledning

Min egen Dagens PS portfölj hade en vecka helt i sidled vilket också gjorde att jag tappade totalledningen för första gången på en månad.

Utdelningen från Investor (börskurs Investor) trillade visserligen in men det faktum att Kinnevik (börskurs Kinnevik) tappade två procentenheter medan index steg straffade portföljen som helhet.

Davids Dagens PS portfölj 11 maj:

Innehav Antal Kurs Värde (kr) Förändring inkl. utd. (%) Investor 113 369,65 41 771 +6,7% Handelsbanken A 216 129,65 28 004 +6,8% Kinnevik 586 51,74 30 316 +2,1% Kassa (inkl utdelningar) — — 4 320 — Totalt 104 411 kr +4,41%

Den snabba studs jag från början trodde var var en chansning känns längre och längre bort och att hoppas på ännu mer uppgång i Handelsbanken (börskurs Handelsbanken) känns lite väl optimistiskt.

Hinner det bli fred innan midsommar?

Med i princip bara en månad kvar på portföljkampen börjar tiden verkligen bli knapp för en ordentlig fredsuppgörelse i Mellanöstern.

Ett relativt snabbt slut där med en efterföljande uppstuds på börsen var ju själva grundförhoppningen när tävlingen startade.

Totalställning portföljkampen 11 maj:

Placering Portfölj / Index Förändring (%) 🥇 1 OMX Stockholm PI GI +4,79% 🥈 2 Davids Dagens PS-portfölj +4,41% 🥉 3 Edvards Realtidsportfölj +1,95% 4 Soffliggaren 0,00%

Trots att det inte har skett är ändå svenska börsen på plus sedan mitten på mars. Och amerikanska ännu mer tack vare racet i AI-aktierna vilket Edvard Lundqvist alltså prickade in snyggt i Alphabet.

Veckan som kommer håller vi framförallt ögonen på toppmötet i Kina mellan Xi och Trump – kan det rita om spelplanen igen?

