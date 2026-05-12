Det tätnar i toppen av Dagens PS fiktiva portföljkamp. Anledningen stavas förnyade AI-yra eller ännu mer specifikt: Alphabet.
Portföljkampen: "Alphabet är som ett USA-tech-Investor"
Aktien är nu upp 29 procent på knappt två månader och Realtids chefredaktör Edvard Lundqvist ger sig därmed in i segerstriden på allvar.
Det här är portföljkampen
Två veckor in i Irankriget, måndagen den 16 mars, satte Dagens PS och vår systertidning Realtid den klassiska devisen ”köp dippen” på prov.
Varsin fiktiv portfölj på 100 000 kronor vardera bestående av tre akter köptes in av Edvard Lundqvist, redaktionschef på Realtid, och mig själv David Ingnäs, hemmahörande på Dagens PS.
Utöver oss två så jämför vi oss också med en ”soffliggare” – alltså en person som lät sina 100 000 kronor vara oinvesterade i kontanter – och en ren index-investerare.
Målsnöret sattes till midsommar – tre månader fram tills den 16 juni.
”Alphabet ser lite dyr ut”
Den senaste veckan har Edvards Realtidsportfölj fortsatt sin starka uppåttrend med amerikanska Alphabet, alltså Googles moderföretag, som lok.
”Vore det inte för Bolidens (börskurs Boliden) fiasko med skalven i Garpenberg hade Realtids portfölj set riktigt bra ut vid det här laget”, kommenterar han utvecklingen.
”Om man tänker att Investor är ett bra snitt på svensk industri så skulle jag säga att Alphabet är ett liknande snitt på amerikansk tech”.
Edvards Realtidsportfölj 11 maj:
|Innehav
|Antal
|Kurs
|Värde (kr)
|Förändring inkl. utd. (%)
|Boliden
|48
|530
|25 440
|-15,1%
|Industrivärden C
|104
|484
|50 336
|+2,7%
|Alphabet A
|7
|387,09 USD
|24 948
|+28,8%
|Kassa (inkl utdelning)
|—
|—
|1 227
|—
|Totalt
|101 951 kr
|+1,95%
”Nu tycker jag att Alphabet ser lite dyr ut igen på kortare sikt – men på lång sikt står jag fast vid att det verkar vara den mest rationellt värderade techjätten. Starka intäkter och bra position i de stora techtrenderna”.
Index går upp i ledning
Min egen Dagens PS portfölj hade en vecka helt i sidled vilket också gjorde att jag tappade totalledningen för första gången på en månad.
Utdelningen från Investor (börskurs Investor) trillade visserligen in men det faktum att Kinnevik (börskurs Kinnevik) tappade två procentenheter medan index steg straffade portföljen som helhet.
Davids Dagens PS portfölj 11 maj:
|Innehav
|Antal
|Kurs
|Värde (kr)
|Förändring inkl. utd. (%)
|Investor
|113
|369,65
|41 771
|+6,7%
|Handelsbanken A
|216
|129,65
|28 004
|+6,8%
|Kinnevik
|586
|51,74
|30 316
|+2,1%
|Kassa (inkl utdelningar)
|—
|—
|4 320
|—
|Totalt
|104 411 kr
|+4,41%
Den snabba studs jag från början trodde var var en chansning känns längre och längre bort och att hoppas på ännu mer uppgång i Handelsbanken (börskurs Handelsbanken) känns lite väl optimistiskt.
Hinner det bli fred innan midsommar?
Med i princip bara en månad kvar på portföljkampen börjar tiden verkligen bli knapp för en ordentlig fredsuppgörelse i Mellanöstern.
Ett relativt snabbt slut där med en efterföljande uppstuds på börsen var ju själva grundförhoppningen när tävlingen startade.
Totalställning portföljkampen 11 maj:
|Placering
|Portfölj / Index
|Förändring (%)
|🥇 1
|OMX Stockholm PI GI
|+4,79%
|🥈 2
|Davids Dagens PS-portfölj
|+4,41%
|🥉 3
|Edvards Realtidsportfölj
|+1,95%
|4
|Soffliggaren
|0,00%
Trots att det inte har skett är ändå svenska börsen på plus sedan mitten på mars. Och amerikanska ännu mer tack vare racet i AI-aktierna vilket Edvard Lundqvist alltså prickade in snyggt i Alphabet.
Veckan som kommer håller vi framförallt ögonen på toppmötet i Kina mellan Xi och Trump – kan det rita om spelplanen igen?
