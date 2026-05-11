Facit: De ger bästa börsråden – storbanken i botten

Analyserat 42 000 råd på börsen

Det har tidningen Dagens Industri tagit reda på genom att gå igenom inte mindre än 42 000 råd och dess utfall under de senaste tio åren.

På den positiva sidan – samtliga åtta analyshus och storbankers råd som är med i kartläggningen har i snitt överpresterat börsen under perioden.

Men se upp – för skillnaden mellan toppen och botten är stor.

Så ser topplistan ut

Bäst har det gått för det franska analyshuset Kepler Cheuvreux som fram till i fjol levererade råd till Swedbanks kunder.

Även på andra plats återfinns en utländsk spelare – norska ABG.

Först på tredje plats kommer svenska Wallenbergarnas SEB.

I botten är de två svenska storbankerna Nordea och Handelsbanken vars råd har gett runt 7 procentenheters sämre avkastning än vinnaren Kepler.

Alltså i princip en hel normal årsavkastning på börsen.

