Börsen och finansvärlden svämmar över av olika köp- och säljråd. Både från internationella analyshus och svenska storbanker.
Facit: De ger bästa börsråden – storbanken i botten
Så vem ska man egentligen lyssna på? Nu finns faktiskt facit från de senaste tio årens rådgivning.
Läs även: Spår magnifikt börsrally – prognosen bräcker alla – Dagens PS
Stort intresse för bra råd
Köpa, sälja eller avvakta? Det är kanske den mest vanliga frågan på börsen.
Och även en av de frågeställtningar som intresserar läsarna på Dagens PS allra mest och ett av de ämnen vi ofta återkommer till.
Senast häromdagen intervjuade jag själv norska analyshuset Paretos analyschef Georg Attling på temat.
Råden duggar in i mängder dagligen men vilka börsexeprter är egentligen bäst?
Analyserat 42 000 råd på börsen
Det har tidningen Dagens Industri tagit reda på genom att gå igenom inte mindre än 42 000 råd och dess utfall under de senaste tio åren.
På den positiva sidan – samtliga åtta analyshus och storbankers råd som är med i kartläggningen har i snitt överpresterat börsen under perioden.
Men se upp – för skillnaden mellan toppen och botten är stor.
Så ser topplistan ut
Bäst har det gått för det franska analyshuset Kepler Cheuvreux som fram till i fjol levererade råd till Swedbanks kunder.
Även på andra plats återfinns en utländsk spelare – norska ABG.
Först på tredje plats kommer svenska Wallenbergarnas SEB.
I botten är de två svenska storbankerna Nordea och Handelsbanken vars råd har gett runt 7 procentenheters sämre avkastning än vinnaren Kepler.
Alltså i princip en hel normal årsavkastning på börsen.
Läs även: Jerome Powells period över – men han vägrar lämna centralbanken – Dagens PS