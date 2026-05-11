Northvolts tidigare vd misstänks för grovt vållande till annans död

Lindstedt konstaterar i boken att Northvolt sannolikt hamnade på obestånd redan efter midsommar 2024, flera månader tidigare än vad som hittills framkommit. Det är ett tidsintervall som rimmar illa med hur ledningen kommunicerade bolagets ekonomiska läge utåt.

Svindleri kan vara nästa rubrik

Utöver skattebrott och bokföringsbrott menar Lindstedt att Northvolts ledning publicerat pressmeddelanden med vilseledande uppgifter om bolagets ekonomi. Det öppnar för att gärningarna kan bedömas falla under brottsbalken paragraf om svindleri.

Sedan tidigare är före detta vd:n Peter Carlsson delgiven misstanke om arbetsmiljöbrott och grovt vållande till annans död.

Att brottsmisstankarna nu breddas riskerar att fördjupa det som redan är den mest spektakulära konkursen i Sverige sedan Kreugerkraschen 1932, med skulder på uppemot 83 miljarder kronor och omkring 5 000 förlorade arbetstillfällen.

Mannen bakom avslöjandet

Gunnar Lindstedt är inte vem som helst. Han belönades med Stora journalistpriset 1998 för sitt avslöjande av Trustoraffären, ett av de mest omtalade ekonomiska bedrägerierna i svensk historia.

Han är nu aktuell igen genom TV4:s hyllade drama ”Golden Boys”. Det är samma metodiska grävande som nu legat bakom ett års research och ett stort antal källor, däribland intervjuer med Northvolts dåvarande ledning och vd Peter Carlsson.

Att det är just Lindstedt som uppger uppgifterna ger hela ärendet extra tyngd. Han har gjort det förr: Hittat det som myndigheter och marknad missat, och fått rätt.

ANNONS

Realtid har tidigare rapporterat om den bristande transparensen kring den nya ägaren Lyten och vad som återstår att reda ut i Northvolts kölvatten.

Lindstedts bok riskerar att bli ännu ett kapitel i en historia som är långt ifrån avslutad.

Läs även: Peter Carlsson om Northvolt: ”Jag blev idiotförklarad”

Läs även: AP-fonderna: Tre katastrofala investeringar