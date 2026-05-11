Carl Bennets krav på partierna: ”Dubbla stödet till forskningen”

”Dubbla stödet till forskningen”

”Jag tycker att vi borde dubbla stödet till forskningen”, säger Carl Bennet och för fram tanken på att den svenska statsskulden nivå höjs från dagens cirka 35 procent till 45 procent för att frigöra de hundratals miljarder han pratar om till investeringar.

Att Sverige inte tar vara på denna möjlighet beror enligt Bennet på att de borgerliga politikerna tror att Socialdemokraterna skulle överspendera pengarna, medan S tror att högern skulle använda pengarna till skattesänkningar, säger han och råder därför beslutsfattarna från de stora partierna att komma överens om att i stället öronmärka de pengar som behövs för att stärka Sveriges konkurrenskraft.

Han slår fast att Sverige har råd med det.

Chans ligga på topp-10 i AI?

Susanne Najafi, grundare av riskkapitalbolaget Backing Minds, som också medverkade på konferensen, betonar även hon vikten av lyfta fram möjligheterna och lägga krutet på det styrkor som finns i ekonomin när oroligheterna globalt, som hon tror, kommer att bestå antagligen i flera år.

Sverige kan, hävdar hon, ligga i topp-10 när det gäller AI, men tyvärr är det bara smulor som går till utvecklingen av artificiell intelligens, menar Susanne Najafi som också vill se ett mer kraftfullt politiskt stöd till den gröna omställningen inom industrin, då detta kan ge Sverige en stor konkurrensfördel och slippa förlora mer av det till USA och Kina.

Med rätt satsningar går det att ta tillbaka dirigentpinnen, tror hon och pekar även på att samverkan mellan näringslivet och Sveriges universitet måste öka.

Hit borde Sverige rikta sitt fokus

Där är IT-klustret Silicon Valley i San Francisco, USA, ett föredömligt exempel, anser hon.

Hon lyfter även fram hur viktigt det är att Europa blir självförsörjande och gör sig kvitt beroendet av rysk olja och gas, och det gäller även oljan från Iran, samtidigt som Sverige måste vässa sina satsningar på försvarsområdet ytterligare, vilket per automatik leder till landet får fler ”spännande bolag”.

Jan Larsson, vd för Business Sweden, tycker att Sverige måste vända blicken mot andra länder när det gäller affärer när handeln med USA blivit svårare. I sammanhanget nämner han Indien, Indonesien och Mercosur som han är sker på uppskattar svenska produkter.

