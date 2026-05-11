Experten: Därför ska börsen fortsätta upp

Stark vinsttillväxt

Att börsen, särskilt i USA, rusat på har dock sina förklaringar enligt Danske Banks expert;

”Nästan 90 procent av de amerikanska storbolagen har rapporterat vid det här laget, och den genomsnittliga vinsttillväxten för första kvartalet fortsätter att stiga”, skriver hon i ett färskt veckobrev och konstaterar;

”För närvarande ligger vinsttillväxten i årstakt på nästan 28 procent i USA”.

”IT-sektorn uppvisar störst vinstlyft, men även råvarubolag, industri- och finanssektorn har redovisat vinstlyft på över 20 procent. Det är inte konstigt att börsen i USA går bra!”.

ANNONS

Börsen i USA ångar på

Landeborn hyllar även den amerikanska ekonomin i stort;

”Det är inte bara börserna i USA som går bra – även ekonomin är stark, och till skillnad från i Europa så fortsätter makrodata att komma in bättre än förväntat”.

Det gör att hon framåt är fortsatt positiv till särskilt börsen i USA.

”Ett börsrekord kommer sällan ensamt, och med tanke på de kraftiga vinstlyft som väntas i USA det kommande året så räknar vi med att marknaden kommer att fortsätta notera nya rekord under 2026”, summerar hon.

Läs även: Facit: De ger bästa börsråden – storbanken i botten – Dagens PS