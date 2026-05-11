Experten: Därför ska börsen fortsätta upp

"Det är inte konstigt att börsen i USA stiger", säger Maria Landeborn, sparekonom och strateg på Danske Bank i Sverige och spår nya uppgångar. (Foto: Claudio Bresciani/TT)

Amerikanska börserna har rusat senaste månaden och är nu på nya rekordnivåer. Även svensk börsen är på plus om än något blygsammare jämfört med Wall street.

Maria Landeborn, sparekonom och seniorstrateg på Danske Bank i Sverige ser dock flera skäl till att uppgången på börsen kan fortsätta.

Nya rekordhöjder

Plus 8 procent sedan årsskiftet.

Men plus 16,5 procent sedan 30 mars då börsen i USA var på botten. Det är facit för breda Dow Jones Index i år.

Det betyder nya ”all-time-high”-nivåer för Wall Street som Dagens PS skrivit om vid flera tillfällen under våren.

Stark vinsttillväxt

Att börsen, särskilt i USA, rusat på har dock sina förklaringar enligt Danske Banks expert;

”Nästan 90 procent av de amerikanska storbolagen har rapporterat vid det här laget, och den genomsnittliga vinsttillväxten för första kvartalet fortsätter att stiga”, skriver hon i ett färskt veckobrev och konstaterar;

”För närvarande ligger vinsttillväxten i årstakt på nästan 28 procent i USA”.

”IT-sektorn uppvisar störst vinstlyft, men även råvarubolag, industri- och finanssektorn har redovisat vinstlyft på över 20 procent. Det är inte konstigt att börsen i USA går bra!”.

Börsen i USA ångar på

Landeborn hyllar även den amerikanska ekonomin i stort;

”Det är inte bara börserna i USA som går bra – även ekonomin är stark, och till skillnad från i Europa så fortsätter makrodata att komma in bättre än förväntat”.

Det gör att hon framåt är fortsatt positiv till särskilt börsen i USA.

”Ett börsrekord kommer sällan ensamt, och med tanke på de kraftiga vinstlyft som väntas i USA det kommande året så räknar vi med att marknaden kommer att fortsätta notera nya rekord under 2026”, summerar hon.

David Ingnäs

Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.

