Amerikanska börserna har rusat senaste månaden och är nu på nya rekordnivåer. Även svensk börsen är på plus om än något blygsammare jämfört med Wall street.
Experten: Därför ska börsen fortsätta upp
Maria Landeborn, sparekonom och seniorstrateg på Danske Bank i Sverige ser dock flera skäl till att uppgången på börsen kan fortsätta.
Nya rekordhöjder
Plus 8 procent sedan årsskiftet.
Men plus 16,5 procent sedan 30 mars då börsen i USA var på botten. Det är facit för breda Dow Jones Index i år.
Det betyder nya ”all-time-high”-nivåer för Wall Street som Dagens PS skrivit om vid flera tillfällen under våren.
Stark vinsttillväxt
Att börsen, särskilt i USA, rusat på har dock sina förklaringar enligt Danske Banks expert;
”Nästan 90 procent av de amerikanska storbolagen har rapporterat vid det här laget, och den genomsnittliga vinsttillväxten för första kvartalet fortsätter att stiga”, skriver hon i ett färskt veckobrev och konstaterar;
”För närvarande ligger vinsttillväxten i årstakt på nästan 28 procent i USA”.
”IT-sektorn uppvisar störst vinstlyft, men även råvarubolag, industri- och finanssektorn har redovisat vinstlyft på över 20 procent. Det är inte konstigt att börsen i USA går bra!”.
Börsen i USA ångar på
Landeborn hyllar även den amerikanska ekonomin i stort;
”Det är inte bara börserna i USA som går bra – även ekonomin är stark, och till skillnad från i Europa så fortsätter makrodata att komma in bättre än förväntat”.
Det gör att hon framåt är fortsatt positiv till särskilt börsen i USA.
”Ett börsrekord kommer sällan ensamt, och med tanke på de kraftiga vinstlyft som väntas i USA det kommande året så räknar vi med att marknaden kommer att fortsätta notera nya rekord under 2026”, summerar hon.
