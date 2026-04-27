Storbolagets aktie har fått över 140 000 nya ägare bara de senaste fem åren och är numera Sveriges näst mest ägda aktie efter Wallenbergarnas Investor.
426 000 svenskar har aktien i portföljen – här är experternas råd
Kanske inte så konstigt med tanke på att kursen stigit rejält och aktien har blivit en riktig högutdelare. Nu har börsexperterna gett sin dom hur alla småsparare ska tänka framåt efter den senaste rapporten.
Petade ned Telia i fjol
År 2020 hade det klassiska svenska lastbilsbolaget AB Volvo (börskurs AB Volvo) 283 000 aktieägare.
Spola fram fem år och siffra har vuxit till 426 000 stycken. En prestation som innebar att man 2025 petade ned Telia (börskurs Telia) från silverplatsen på listan över Sveriges näst mest ägda aktie.
Kvar i toppen som ohotade etta är Wallenbergarnas Investor (börskurs Investor) med drygt 720 000 unika ägare.
Gått starkt på börsen
Populariteten hänger förmodligen samman med en stark kursutveckling. Senaste tre åren är aktien upp 54 procent.
Och det är exklusive de miljarder som Volvo därutöver årligen har kunnat dela ut till sina ägare.
I fredags var det dags för rapport igen och marknaden verkade spontant gilla de siffror som presenterades. Aktien steg ett par procent på rapportdagen.
”Ett styrkebesked i den här delen av konjunkturen med den här osäkerheten”, sa vd Martin Lundstedt som Dagens PS rapporterade om.
Alla storbanker säger köp
Nu har bankernas olika börsexperter hunnit smälta rapporten – så frågan är vad domen blir?
Just nu på måndagseftermiddagen står aktien i 323 kronor.
Faktum är att samtliga storbanker tycker att aktien ska värderas högre än så.
Aktien får ett säljråd
SB1 markets, som skriver analyser åt Swedbank, sätter 380 kronor som rimlig rapporterar Placera. Handelsbanken sätter samma kurs medan Nordea lägger sig 10 kronor högre på 390 kronor.
SEB har också köp, men 365 kronor.
Högst riktkurs har Ålandsbanken på 400 kronor medans bottennoteringen från experterna delas ut av DNB Carnegie på 280 kronor med ett säljråd.
