426 000 svenskar har aktien i portföljen – här är experternas råd

Gått starkt på börsen

Populariteten hänger förmodligen samman med en stark kursutveckling. Senaste tre åren är aktien upp 54 procent.

Och det är exklusive de miljarder som Volvo därutöver årligen har kunnat dela ut till sina ägare.

I fredags var det dags för rapport igen och marknaden verkade spontant gilla de siffror som presenterades. Aktien steg ett par procent på rapportdagen.

”Ett styrkebesked i den här delen av konjunkturen med den här osäkerheten”, sa vd Martin Lundstedt som Dagens PS rapporterade om.

Alla storbanker säger köp

Nu har bankernas olika börsexperter hunnit smälta rapporten – så frågan är vad domen blir?

Just nu på måndagseftermiddagen står aktien i 323 kronor.

Faktum är att samtliga storbanker tycker att aktien ska värderas högre än så.

Aktien får ett säljråd

SB1 markets, som skriver analyser åt Swedbank, sätter 380 kronor som rimlig rapporterar Placera. Handelsbanken sätter samma kurs medan Nordea lägger sig 10 kronor högre på 390 kronor.

SEB har också köp, men 365 kronor.

Högst riktkurs har Ålandsbanken på 400 kronor medans bottennoteringen från experterna delas ut av DNB Carnegie på 280 kronor med ett säljråd.

