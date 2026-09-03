Polischefen: ”Ryssarna förbereder aktivt sabotagehandlingar"

Målen är enligt PET särskilt företag i försvarsindustrin med koppling till militärhjälpen till Ukraina, vilket även Open återger. Dagens PS har tidigare beskrivit den svenska sårbarheten i ägar- och leverantörsledet.

Græsholm uppger vidare att Ryssland både planerar och genomför sabotage mot försvarsföretag i Europa, att PET löpande utreder händelser i Danmark som misstänks ingå i kampanjen, och att arbetet sker tillsammans med försvarets underrättelsetjänst och Styrelsen for Samfundssikkerhed.

Utvalda företag och branschorganisationer har redan briefats. Ryssland ska också ha försökt värva vanliga danskar via sociala medier. De har ombetts att bland annat fotografera företag och anläggningar, rapporterar DR. Ett av målen med detta ska bland annat vara mordbrand, enligt Börsen.

Mönstret är redan dokumenterat i domstol

Två europeiska åtal visar hur angreppen gått till. I Hamburg greps i februari en 37-årig rumän och en 54-årig grek, misstänkta för sabotage mot tyska örlogsfartyg. De hade utfört målningsarbete ombord.

Enligt utredarna hälldes över 20 kilo stålkulor i ett motorblock, sötvattenledningar punkterades och säkringar slogs ut.

I Litauen åtalades i januari sex personer från Spanien, Colombia, Kuba, Ryssland och Belarus för mordbrandsförsök mot en fabrik som levererar utrustning till Ukrainas armé. Åklagaren Arturas Urbelis kopplar dem till GRU, enligt Al Jazeera.

Det gemensamma för båda fallen är att ingen bröt sig in. De hade blivit insläppta som inhyrd arbetskraft.