Ryska konton spred AI-propaganda – så skyddar du dig inför valet

OpenAI:s slutsatser är avgränsande

Bolaget bedömer att kontona bakom inläggen med stor sannolikhet drevs från Ryssland och att sajten de ledde till till stor del innehöll kopierade texter. OpenAI knyter däremot inte kampanjen till den ryska staten.

Bolaget fastslår heller inte att alla personer och organisationer kring institutet deltagit medvetet, och namnen på expertlistan kan ha använts utan deras vetskap, enligt Ynet.

Institutet tillbakavisar uppgifterna och beskrev sig den 26 augusti som en oberoende forskningsaktör, enligt Epoch Times.

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Därför angår det Sverige nu

Förtidsröstningen öppnade den 26 augusti och valdagen är den 13 september. Ett proryskt trollnätverk riktar redan in sig på det svenska valet med klipp märkta med SVT:s och Dagens Nyheters loggor, enligt SVT.

Myndigheten för psykologiskt försvar råder till att söka ursprungskällan och vara vaksam när innehåll bara sprids via sociala medier eller anonyma konton, enligt myndigheten.

Myndigheten för psykologiskt försvars tips

MPF inrättades i januari 2022 med uppdraget att stärka befolkningens förmåga att upptäcka och stå emot påverkanskampanjer och desinformation, enligt myndighetens eget uppdrag.

Deras publika kampanj heter Bli inte lurad och lanserades inför riksdagsvalet 2022, enligt MPF.

Samma fyra punkter återkommer i allt material: stanna upp och behåll lugnet, var extra uppmärksam när något väcker starka känslor, tänk efter innan du delar, och kolla källan innan du sprider vidare, enligt MPF:s valmaterial.

Så här minskar du risken att sprida vidare falsk information Kontrollera domänens ålder: Lång påstådd erfarenhet och en adress registrerad i fjol går inte ihop. Hör av dig till en av experterna: Personerna nämnda på listan kanske inte vet att någon utnyttjar deras rykte och namn. Leta efter metoden bakom indexet: Utan en redovisad metod går det inte att pröva resultatet.

Fråga vem som betalar: Saknas finansiär, styrelse och organisationsnummer, finns sällan en organisation bakom. Samma fyra punkter återkommer i allt material: stanna upp och behåll lugnet, var extra uppmärksam när något väcker starka känslor, tänk efter innan du delar, och kolla källan innan du sprider vidare, enligt MPF:s valmaterial.

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