"Sveriges Warren Buffetts" största innehav får köpstämpel efter nattens besked

Tre spel stärker framtidsutsikterna

I en ny analys publicerad hos Swedbank Aktiellt upprepar SB1 Markets köp på Paradox med riktkursen 170 kronor.

Analysen följer på bolagets besked under nattens spelmässa Gamescom, där två nya spel presenterades: Afterworld och LEGO Skylines. Dessutom har Transport Fever 3 fått ett definitivt lanseringsdatum den 29 september.

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Afterworld utvecklas internt av Paradox Development Studio, som även ligger bakom framgångar som Hearts of Iron IV och Crusader Kings III. SB1 Markets räknar med lansering under första halvåret 2027.

Även LEGO Skylines väntas enligt analytikern Viktor Lindstrøm sannolikt nå marknaden under 2027.

250 miljoner från ett spel

Mer närliggande är Transport Fever 3, som släpps till PC, Playstation 5 och Xbox Series X/S.

SB1 Markets räknar med omkring 850 000 sålda exemplar och cirka 250 miljoner kronor i nettoomsättning från spelet. Lanseringen kommer tidigare än banken tidigare räknat med och ger därför ett mindre lyft åt prognosen för 2026.

De två nyannonserade spelen är samtidigt viktigare för nästa år.

Banken räknar med 325 miljoner kronor i försäljning från nya lanseringar 2027 och anser att Gamescom-beskeden minskar osäkerheten kring den prognosen.

Lång relation med Spiltan

Spiltans investering i Paradox är ett skolexempel på den långsiktighet Börjesson predikar och som han tagit efter Warren Buffett.

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Investmentbolaget gick in redan 2010 och har varit med på en mycket lång värderesa.

Spiltan har visserligen tagit hem en del vinster genom åren.

Dagens PS har tidigare rapporterat om hur Spiltan sålde en större post i Paradox för att frigöra pengar till andra investeringar, samtidigt som Börjesson betonade att bolaget skulle förbli storägare.

Banken ser fortsatt uppsida

Med analyskursen 145,40 kronor innebär SB1 Markets riktkurs på 170 kronor en potential på knappt 17 procent.

Bankens slutsats är att Gamescom stärkt utsikterna snarare än förändrat investeringscaset i grunden. Köpstämpeln och riktkursen ligger därför kvar.

För Sveriges Warren Buffett innebär det att det största innehavet i Spiltan fått ytterligare en positiv signal – och att mycket nu hänger på om Paradox kommande spel kan leverera på de högt ställda förväntningarna.

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