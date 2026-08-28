Bloomberg: Sveriges rika överväger att lämna landet

Drygt 500 har lämnat Norge

Det finns exempel på hur det kan gå illa med sådana reformer.

Tetra Paks grundare, familjen Rausing som då var en av världens rikaste, lämnade Sverige i början av 1980-talet för att undvika höga skatter, arvsskatt och de föreslagna löntagarfonderna.

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Ett mer modernt fall är Norge.

Efter skärpta skatter flyttade 261 personer med tillgångar över 10 miljoner norska kronor från landet 2022. Året därpå lämnade ytterligare 254 personer, enligt siffror som Reuters rapporterat om.

Bland dem finns en stor andel företagare. Reuters konstaterade också att omkring 40 procent av de som emigrerat är företagsägare.

Drar in 0,6 procent av BNP

Men det norska exemplet ger inte bara kritikerna rätt – utan också förespråkarna. Trots utflyttningen har Norges förmögenhetsskatt fortsatt att ge staten växande intäkter. Intäkterna uppgår nu till omkring 0,6 procent av BNP, enligt Reuters.

Privatpersoner i Norge betalar 1 procent på en nettoförmögenhet mellan 1,76 miljoner och 20,7 miljoner kronor och 1,1 procent på belopp därutöver.

”Att inte ha en förmögenhetsskatt leder till större ojämlikhet. Att ha en innebär mindre kapital till startupbolag. Politiken måste hitta en balans”, säger den norske ekonomiprofessorn Robert Iacono till Reuters.

Effekten att vissa rika flyttar är en liten kostnad i jämförelse, menar professorn.

Avskaffades 2007

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Sverige har redan gått igenom samma diskussion – men åt motsatt håll.

Den svenska förmögenhetsskatten avskaffades 2007. Regeringen pekade då bland annat på risken för kapitalflykt. Riksdagens skatteutskott angav uttryckligen att syftet var att motverka att förmögna personer flyttade sitt kapital utomlands.

S säger nej – men kan tvingas förhandla

Nu är frågan tillbaka på den politiska dagordningen.

Socialdemokraternas Magdalena Andersson har visserligen sagt nej till att återinföra den gamla förmögenhets-, arvs- och gåvoskatten. Osäkerheten gäller i stället vilka eftergifter Socialdemokraterna kan tvingas göra om partiet behöver stöd av Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

För svenska entreprenörer är det just den osäkerheten som nu får vissa att börja titta utanför landets gränser.

”Ju närmare valet vi kommer och ju tydligare det blir vilket stöd Andersson behöver, desto större har oron blivit”, säger skattejuristen Mattias Schömer till Bloomberg.

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