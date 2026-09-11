Pilotprojekt i batterisektorn: "Ett av de första i Europa"

Den finska kemijätten startar en pilotanläggning för att producera järnfosfat vid sin fabrik i Helsingborg.

Järnfosfat är en ”viktig kemisk prekursor” vid produktion av litiumjärnfosfat för LFP-batterier som i hög grad används i bland annat elfordon, skriver det finska bolaget.

Analysen är att efterfrågan globalt på LFP-batterier kommer att växa ”på grund av deras säkerhet, hållbarhet och kostnadskonkurrenskraft”.

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Tar steg mot fullskalig fabrik

Genom den nya pilotanläggningen ska Kemira kunna producera större volymer och, framför allt, ta ”ett viktigt steg mot att utvärdera en potentiell fullskalig produktionsanläggning för järnfosfat”.

”Denna pilotanläggning representerar ett betydande steg i Kemiras resa med batterimaterial”, säger Kemiras Peter Ersman.

”Med starten av anläggningen i Helsingborg blir Kemira en av de första producenterna av järnfosfat i Europa som fokuserar på att betjäna västerländska batterimarknader.”

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