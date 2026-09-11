Finska kemijätten Kemira startar en pilotanläggning för att producera järnfosfat för batterier i Helsingborg. ”En av de första i Europa”.
Pilotprojekt i batterisektorn: "Ett av de första i Europa"
”En viktig milstolpe i företagets utveckling av batterimaterial”, är Kemiras egen sammanfattning av satsningen som man säger innebär att företaget ”bidrar till en mer robust och hållbar värdekedja för batterier”.
Den finska kemijätten startar en pilotanläggning för att producera järnfosfat vid sin fabrik i Helsingborg.
Järnfosfat är en ”viktig kemisk prekursor” vid produktion av litiumjärnfosfat för LFP-batterier som i hög grad används i bland annat elfordon, skriver det finska bolaget.
Analysen är att efterfrågan globalt på LFP-batterier kommer att växa ”på grund av deras säkerhet, hållbarhet och kostnadskonkurrenskraft”.
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Tar steg mot fullskalig fabrik
Genom den nya pilotanläggningen ska Kemira kunna producera större volymer och, framför allt, ta ”ett viktigt steg mot att utvärdera en potentiell fullskalig produktionsanläggning för järnfosfat”.
”Denna pilotanläggning representerar ett betydande steg i Kemiras resa med batterimaterial”, säger Kemiras Peter Ersman.
”Med starten av anläggningen i Helsingborg blir Kemira en av de första producenterna av järnfosfat i Europa som fokuserar på att betjäna västerländska batterimarknader.”
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Stor strukturaffär i Helsingborg
Kemira var tidigare i år part i en stor strukturaffär i Helsingborg. Kommunen köpte in mark från Kemira, som en del i att man satsar minst 3,5 miljarder kronor på en ny containerterminal.
Hamnen har nått sin kapacitetsgräns och behöver expandera och affären med Kemira skapade en bit av förutsättningarna.
”Vi ser oss som en möjliggörare i det här”, sade Kemiras vd Björn Linde hos HD i samband med avtalet.
”Det här är ju en del av att få Helsingborg att växa. Det tycker vi är roligt och sedan får vi, som vi ser det, en bra granne”, tillade han.
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Måste sanera för 32 miljoner
Det nya hamnområdet blir 250 000 kvadratmeter stort och kommunen ägde redan innan avtalet med Kemira merparten.
I den här affären köpte man 50 000 kvadratmeter av Kemira för 52,7 miljoner kronor, som bara kan vara säkert på att få behålla 20 av dem. Orsaken är att saneringskostnader upp till 32,7 miljoner kronor ska räknas av.
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