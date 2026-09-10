Börskändisen Günther Mårder, 44, släpptes ur häktet den 29 april och har låg profil sedan dess. Han har yppandeförbud.
Günther Mårder bryter tystnaden efter häktningen
Det är åklagaren som satt munkavle på Günther Mårder, som frihetsberövades i mitten av april, misstänkt för grovt insiderbrott. Han greps, anhölls och häktades enligt vanlig turordning i samband med brottsmisstankar.
Som en följd av det blev han av med flera styrelseuppdrag. Han avgick bland annat annat från teknikbolaget Amidos styrelse sedan han blivit häktad.
Han har gjort en rad investeringar i Amido tillsammans med Sibas tidigare vd Fabien Bengtsson, men nu har duon dumpat stora delar av innehavet, berättar Dagens Industri där Günther Mårder för första gången uttalar sig offentligt efter häktningen.
Günther Mårders första ord efter häktningen
”Vi står inför ny investeringar”, skriver han i ett sms till tidning som förklaring på försäljningen av en stor andel av Amido-portföljen.
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Mårder och Bengtsson står bakom investmentbolaget Green Frug och enligt den kände finansprofilen, som uppger att han inte hört något från rättsväsendet sedan han släpptes fri från häktet i våras.
När det gäller investeringar är hans övertygelse att han och Fabian Bengtsson genom Green Frug ”kan bidra till värdeskapande” med sina investeringar, förklarar han i sms:et till Di.
Han vill inte gå i detalj på vad det handlar om för investeringar utan ber att få återkomma när det finns mer att berätta om det.
Blev av med ordförandeposten i Spotlight
När han häktades förlorade han bland annat ordförandeposten i börsoperatören Spotlight.
Günther Mårder har legat lågt efter anklagelserna om att han läckt information som han känt till genom sitt uppdrag som styrelseledamot i Raysearchs styrelse.
Till di skriver han att han respekterar åklagarens yppandeförbud och att han inte haft någon kontakt med rättsväsendet sedan han frisläpptes den 29 april.
I samband med att han avgick från Amidos styrelse uttalade han via ett ombud att han är ”övertygad om” att han i slutändan frias helt från misstankarna om insiderbrott. Han menar att han ”inte gjort något fel”.
Hoppade av från Amido av hänsyn till bolaget
Hans beslut att lämna styrelsen i Amido var det bästa beslutet för bolaget av hänsyn till uppmärksamheten i pressen, har Mårder förklarat.
Günther Mårder är entreprenör och utbildad ekonom. Han har en gedigen meritlista. Han har bland mycket annat varit ledamot i förbundsstyrelsen för Aktiespararna, som han senare blev vd för 2008-2012.
Han har även varit sparekonom på nätbanken Nordnet och mellan 2015 och 2023 vad han vd för branschorganisationen Företagarna och i juni tog han plats i styrelsen i Arbetsförmedlingen sedan regeringen beslutat om detta.
Utnämningarna av finansprofilen staplas på rad
2009 listades han av tidningen Affärsvärlden som en av näringslivets mest inflytelserika under 40 år.
Ett par år senare utsågs Mårder till ”supertalang” av tidningen Veckans Affärer. 2012 fick han epitetet ”årets moderator” i finansbranschen. Han har även blivit korad till ”pensionsspecialist” och ”årets bankprofil” 2014, samt ”årets digitala kommunikatör” 2015 och 2016. 2018 mottog han sedan ett hederspris från juryn.
För att nämna några utnämningar.
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