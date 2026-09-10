Günther Mårder bryter tystnaden efter häktningen

Som en följd av det blev han av med flera styrelseuppdrag. Han avgick bland annat annat från teknikbolaget Amidos styrelse sedan han blivit häktad.

Han har gjort en rad investeringar i Amido tillsammans med Sibas tidigare vd Fabien Bengtsson, men nu har duon dumpat stora delar av innehavet, berättar Dagens Industri där Günther Mårder för första gången uttalar sig offentligt efter häktningen.

Günther Mårders första ord efter häktningen

”Vi står inför ny investeringar”, skriver han i ett sms till tidning som förklaring på försäljningen av en stor andel av Amido-portföljen.

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Mårder och Bengtsson står bakom investmentbolaget Green Frug och enligt den kände finansprofilen, som uppger att han inte hört något från rättsväsendet sedan han släpptes fri från häktet i våras.

När det gäller investeringar är hans övertygelse att han och Fabian Bengtsson genom Green Frug ”kan bidra till värdeskapande” med sina investeringar, förklarar han i sms:et till Di.

Han vill inte gå i detalj på vad det handlar om för investeringar utan ber att få återkomma när det finns mer att berätta om det.