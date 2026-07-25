13 meter högt. 15 meter brett. Världens största sandbatteri kan vara lösningen på lagring av förnybar energi och finns i Finland.
Batterilagring: En lösning på 13x15 meter från Finland
Finland kan ha löst det mest kritiska problemet för förnybar energi – den ojämna tillgången på energi.
Ett enormt sandbatteri i form av en 13 meter hög och 15 meter bred anläggning, använder 2 000 ton krossad täljsten för att lagra energi i form av värme och leverera 100 megawattimmar termisk energi.
Det räcker för värmebehovet för de 5 000 invånarna i Pornainen i nästan en månad under sommaren och en vecka under vintern.
Sandbatteriet, beställt av fjärrvärmebolaget Loviisan Lämpö och utvecklat av Polar Night Energy, togs i drift förra året.
Kapar växthusgaser
Polar Night Energy uppger hos CNBC att projektet beräknas ha minskat utsläppen av växthusgaser från fjärrvärmenätet med nästan 70 procent och sänkt förbrukningen av träflis med ungefär 60 procent.
”Vi rör oss från en värld där stora kraftverk stod för energiproduktionen till en där sol- och vindkraft producerar energin, då behöver vi enorma lagringskapaciteter”, konstaterar Polar Night Energys vd Tommi Eronen hos CNBC.
”Förhoppningsvis kan en stor del av dessa lagringslösningar utgöras av sandbatterier, där vi inte behöver sällsynta jordartsmetaller på samma sätt som i många kemiska batterier, exempelvis litiumjonbatterier.”
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Väntas bli avgörande
Projektet i Pornainen är ungefär tio gånger större än en tidigare version som lanserades i Finland 2022, vilket stärker potentialen för sandbatterier att spela en viktigare roll.
Batterilagring väntas bli avgörande i energiomställningen och just sandbatterier har visat sig lovande för regional värmelagring.
I grund och botten fungerar sandbatteritekniken ungefär som en gigantisk termos fylld med värmelagrande material.
Det första steget är att hämta el från elnätet när det finns gott om vind- eller solkraft, för att sedan värma upp sanden till mycket höga temperaturer.
Den kraftigt isolerade silon håller kvar värmen i dagar eller veckor innan den avges via värmeväxlare för att värma vatten till det lokala fjärrvärmenätet.
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”Som att ladda en mobil”
Annette Höglund-Dönnes, kommersiell chef hos Polar Night Energy liknade processen vid att ladda en mobiltelefon över natten, eftersom det kan vara billigare än att göra det under dagen.
Hon säger hos CNBC att hennes företag kontaktats av aktörer från ”varje enskild kontinent”, särskilt från länder beroende av fossila bränslen som kol och olja.
Finlands klimatminister Sari Multala beskriver sandbatteriprojektet i Pornainen som ett ”mycket inspirerande” och innovativt exempel på hur utmaningen med energilagring kan lösas.
”När jag besökte anläggningen vid invigningen förstod jag att de även utvecklar lösningar för att kanske använda el i framtiden, vilket naturligtvis skulle vara banbrytande och något som många skulle se värdet i”, säger Multala hos CNBC.
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