Batterilagring: En lösning på 13x15 meter från Finland

Väntas bli avgörande

Projektet i Pornainen är ungefär tio gånger större än en tidigare version som lanserades i Finland 2022, vilket stärker potentialen för sandbatterier att spela en viktigare roll.

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Batterilagring väntas bli avgörande i energiomställningen och just sandbatterier har visat sig lovande för regional värmelagring.

I grund och botten fungerar sandbatteritekniken ungefär som en gigantisk termos fylld med värmelagrande material.

Det första steget är att hämta el från elnätet när det finns gott om vind- eller solkraft, för att sedan värma upp sanden till mycket höga temperaturer.

Den kraftigt isolerade silon håller kvar värmen i dagar eller veckor innan den avges via värmeväxlare för att värma vatten till det lokala fjärrvärmenätet.

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Sandbatteriet i Pornainen, Finland, är 13 meter högt och 15 meter brett och använder 2 000 ton krossad täljsten för lagring av förnybar energi. (Foto: Polar Night Energy)

”Som att ladda en mobil”

Annette Höglund-Dönnes, kommersiell chef hos Polar Night Energy liknade processen vid att ladda en mobiltelefon över natten, eftersom det kan vara billigare än att göra det under dagen.

Hon säger hos CNBC att hennes företag kontaktats av aktörer från ”varje enskild kontinent”, särskilt från länder beroende av fossila bränslen som kol och olja.

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Finlands klimatminister Sari Multala beskriver sandbatteriprojektet i Pornainen som ett ”mycket inspirerande” och innovativt exempel på hur utmaningen med energilagring kan lösas.

”När jag besökte anläggningen vid invigningen förstod jag att de även utvecklar lösningar för att kanske använda el i framtiden, vilket naturligtvis skulle vara banbrytande och något som många skulle se värdet i”, säger Multala hos CNBC.

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