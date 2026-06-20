Analytiker: Så vann Kina USA:s krig mot Iran

Klarade krisen enkelt

Dessutom har Kina, världens näst största ekonomi, klarat den historiska energikrisen i spåren av kriget bättre än många av sina grannar.

Det har man dels gjort utifrån rikliga, strategiska oljereserver och dels som en följd av att man satsat på grön teknik och elfordon.

Kinas utrikesdepartement välkomnade avtalet mellan USA och Iran med en kommentar om att Kina ”står redo” att spela en aktiv roll för att ”återställa fred och lugn” i Mellanöstern.

Talespersonen Lin Jian pekade på Kinas ”outtröttliga” ansträngningar för att få slut på kriget, bland annat via Xi Jinpings fyra punkter för fred.

Trumps Iran-avtal undertecknat – men kritiken haglar från alla håll. Dagens PS

Trump: ”Jag vill tacka Kina”

”Jag vill tacka Kina, president Xi … han förblev neutral, helt neutral, och jag uppskattar det”, sa Trump vid en G7-presskonferens i Frankrike i onsdags.

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Trump underströk att den kinesiske ledaren inte använde sitt lands marina makt för att trotsa den amerikanska blockaden av iranska hamnar.

”De gjorde inte det. President Xi hjälpte mig. Han försökte hjälpa till, och jag tror att han förmodligen hjälpte till att lösa det”, tillade Trump.

I Kina ser man nu hur landet stärkt sin roll globalt på USA:s bekostnad.

Konflikten har påverkat världens uppfattning om Kina och ”avsevärt minskat” USA:s avskräckande kraft när det gäller Taiwan, skriver den politiske kommentatorn Hu Xijin på sociala medier-plattformen Weibo.

Fiske i Hormuzsundet och trafiken återupptagen i sundet. Kina klarade oljekrisen enkelt och anses allmänt ha stärkt sin ställning kontra USA. (Foto: Amirhosein Khorgooi/AP-TT)

Suez-ögonblick? Inte självklart

När USA visar begränsningar i sina vapen- och ammunitionslager och saknar förmåga att bilda en koalition mot en isolerad fiende som Iran, är USA:s påstådda vilja att skydda Taiwan inte mycket värt, är resonemanget.

”Vilket grepp har USA för att övertyga sina allierade i Europa att gå direkt mot Kina för amerikanska intresse”, frågar Hu retoriskt.

Men något ”Suez-ögonblick” för USA i spåren av ett misslyckat Iran-krig är inte självklart, menar de kinesiska analytikerna.

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”USA är fortfarande den mäktigaste externa aktören i Mellanöstern. Det som har förändrats är att dess dominans nu kräver betydligt större politiska, militära, ekonomiska och anseendemässiga kostnader”, säger Sun Chenghao, forskare vid Tsinghua Universitys Center for International Security and Strategy i Peking, hos CNN.

Här slår Sverige både USA och Kina. Dagens PS