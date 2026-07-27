Rekordlåg trafik av tankfartyg efter rebellattacker

Mest råolja som transporteras

Av de elva fartyg som passerade Bab al-Mandab under söndagen var sju oljetankfartyg.

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Tre av dem var på väg in i Röda havet, däribland två mycket stora råoljetankers, så kallade VLCC-fartyg, som skulle lasta saudisk råolja i hamnen Yanbu.

Fyra fartyg lämnade samtidigt Röda havet via Bab al-Mandab.

Bland dem fanns det Hongkongflaggade supertankfartyget New Explorer, lastat med omkring två miljoner fat saudisk och emiratiskt råolja med destination Ningbo i östra Kina.

Ett annat fartyg transporterade omkring en miljon fat rysk råolja till Kina, medan ett tredje förde omkring 750 000 fat saudisk råolja till Pakistan.

Ytterligare ett Hongkongflaggat VLCC-fartyg, New Pearl, lämnade Röda havet med omkring två miljoner fat saudisk råolja på väg mot Zhoushan i Kina.

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Begränsad trafik

Enligt Kpler är det det fjärde kinesiska supertankfartyget som lämnat området sedan Huthirebellerna deklarerade en marin blockad.

Huthirörelsens militäre talesperson Yahya Saree uppgav under helgen att gruppen genomfört attacker mot Saudi Aramcos anläggningar i Yanbu och Jizan.

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Även genom Hormuzsundet var trafiken fortsatt begränsad. Färre än tio råvarufartyg per dag passerade sundet under helgen.

Under söndagen registrerades sju fartygspassager, däribland tre Irananknutna tankfartyg som lämnade Persiska viken.

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