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Rekordlåg trafik av tankfartyg efter rebellattacker

oljefartyg
Saudiarabien hanterar mycket olja och många tankfartyg rör sig därför i regionen. (Foto: AP Photo/Rafiq Maqbool/TT).

Få fartyg vågar åka igenom Bab al-Mandab-sundet med råolja. Hotet om attacker mot saudiska oljeanläggningar har infriats av Huthirebellerna.

Fartygstrafiken genom Bab al-Mandab-sundet sjönk till den lägsta nivån på flera månader under söndagen.

Beskedet kommer sedan de Iranstödda Huthirebellerna attackerat saudiska oljeanläggningar vid Röda havet.

Färska fartygsdata från analysföretaget Kpler har kunnat visa förändringen, skriver Reuters.

Utvidgad konflikt

Endast elva råvarufartyg passerade sundet under söndagen. Samtidigt fortsatte trafiken genom Hormuzsundet att ligga kvar på en låg nivå, trots att USA och Iran tillfälligt pausat sina militära angrepp mot varandra.

Huthirebellerna har den senaste veckan intensifierat sina attacker utanför Jemens kust i syfte att blockera saudisk oljeexport.

Därmed har konflikten utvidgats från Hormuzsundet till ytterligare en av världens viktigaste sjöfartsleder för energi.

Störningarna har redan fått genomslag på oljemarknaden. Priserna på fysiska råoljelaster från Mellanöstern, Europa och Afrika steg förra veckan till de högsta nivåerna på två månader.

Läs mer: Irans hot mot USA: Stänger sundet med hjälp av Huthi-rebellerna. Dagens PS

Mest råolja som transporteras

Av de elva fartyg som passerade Bab al-Mandab under söndagen var sju oljetankfartyg.

Tre av dem var på väg in i Röda havet, däribland två mycket stora råoljetankers, så kallade VLCC-fartyg, som skulle lasta saudisk råolja i hamnen Yanbu.

Fyra fartyg lämnade samtidigt Röda havet via Bab al-Mandab.

Bland dem fanns det Hongkongflaggade supertankfartyget New Explorer, lastat med omkring två miljoner fat saudisk och emiratiskt råolja med destination Ningbo i östra Kina.

Ett annat fartyg transporterade omkring en miljon fat rysk råolja till Kina, medan ett tredje förde omkring 750 000 fat saudisk råolja till Pakistan.

Ytterligare ett Hongkongflaggat VLCC-fartyg, New Pearl, lämnade Röda havet med omkring två miljoner fat saudisk råolja på väg mot Zhoushan i Kina.

Läs mer: 135 miljoner fat rysk olja fast till havs. Realtid

Begränsad trafik

Enligt Kpler är det det fjärde kinesiska supertankfartyget som lämnat området sedan Huthirebellerna deklarerade en marin blockad.

Huthirörelsens militäre talesperson Yahya Saree uppgav under helgen att gruppen genomfört attacker mot Saudi Aramcos anläggningar i Yanbu och Jizan.

Även genom Hormuzsundet var trafiken fortsatt begränsad. Färre än tio råvarufartyg per dag passerade sundet under helgen.

Under söndagen registrerades sju fartygspassager, däribland tre Irananknutna tankfartyg som lämnade Persiska viken.

Läs mer: Tesla Cybertruck kallas för bilhistoriens största fiasko. Realtid

Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

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