Därför tilltar AI-frossan på börsen

Det här är ett enormt tekniskt genombrott som kommer att innebära stora förändringar i samhället men som samtidigt kan vara väldigt volatilt längs vägen. Det har ju varit några otroligt bra månader tidigare i år och nu har det varit lite surt ett tag, säger SEB:s aktiestrateg Esbjörn Lundevall.

I går kväll backade flera teknikbolag på Wall Street. Under morgonen rasade jättar som Samsung och SK Hynix på den sydkoreanska börsen och nu under förmiddagen fortsätter den nederländska halvledarbjässen ASML att pressas på Amsterdambörsen.

Marknaden är volatil eftersom de ekonomiska insatserna är enorma, menar Lundevall, och påpekar att de amerikanska jättarna som tillverkar datacenter ska satsa 850 miljarder dollar det kommande året.

Det är ju mer än Sveriges BNP till exempel. Den här mängden pengar har femfaldigats på tre år.

Det senaste dygnet har nya uppgifter om så kallade cirkelflöden och kinesisk konkurrens skakat om marknaden

Cirkelflöden skapar oro

I går hade vi en tydlig katalysator i form av diskussioner om att Nvidia ska lämna garantier på 250 miljarder dollar till en kund.

Wall Street Journal rapporterade med hänvisning till källor att Nvidia överväger att lämna finansiella garantier till sin kund Open AI.

Det här eventuella behovet av en cirkelgång för pengarna är ju i sig ett orosmoment. Marknaden tycker att om investeringarna är så bra, så borde de ju kunna få marknadsmässig finansiering av någon annan än just sin underleverantör, säger Lundevall.