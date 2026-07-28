Daniel Eks förmögenhet växer där småspararna inte kommer åt

Portföljen skulle placera honom trea bland Sveriges rikaste, förutsatt att övriga i topp tio inte har vuxit i samma takt, enligt Affärsvärlden. I mars låg samma uppskattning på 91,5 miljarder dollar, eller 891 miljarder kronor.

Två rundor på tre dagar

Två dagar tidigare tog tyska Helsing in 1,8 miljarder dollar, eller cirka 17,5 miljarder kronor, i en Series E till värderingen 18 miljarder dollar, eller 175,2 miljarder kronor, enligt Helsing.

Det är den största rundan hittills för en europeisk försvarstech-startup. Daniel Eks investmentbolag Prima Materia gick in redan i november 2021 och ägde 17 procent före rundan. Beroende på om han försvarat sin andel är posten värd mellan 30,4 och 33,8 miljarder kronor, enligt Affärsvärlden.

Så påverkas du som sparare

Varken Helsing eller Neko Health går att köpa på börsen. Den enda direkta exponeringen mot Ek är Spotify, där han äger knappt 6 procent till ett värde av strax under 6 miljarder dollar, eller 58,4 miljarder kronor.

Indirekt finns däremot en väg in via Saab. År 2023 investerade bolaget 75 miljoner euro, motsvarande nästan 830 miljoner kronor, för 5 procent av Helsing. Saab har deltagit i flera rundor sedan dess, enligt bolaget självt.

Spotify rapporterar för andra kvartalet den 4 augusti. I första kvartalet låg intäkterna på 4,5 miljarder euro, motsvarande 47,6 miljarder kronor. Rörelseresultatet landade på 715 miljoner euro, eller 7 911 miljoner kronor. Det är en bit över den egna guidningen på 660 miljoner, eller 7 302 miljoner kronor.

Aktien är upp 2,50 procent sedan måndagen. Bolaget bär dock fortfarande på den stora varumärkesrisken som kommer med att artister har lämnat plattformen i protest.

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