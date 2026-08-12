Oljefonden tror på Musk – köpte Space X för tolv miljarder

Fem bolag blir en europeisk belysningskoncern. Emission pågår

Beloppet kan jämföras med 21 268 miljarder vid årsskiftet, följt av en dipp till 19 998 miljarder efter första kvartalet i år.

Största enskilda innehav har oljefonden i Nvidia, värt 612 miljarder norska kronor, och detta innehav följs värdemässigt av Apple, Alphabet och Microsoft.

AI-vinnarna ASML, Samsung och SK Hynix fanns med bland fondens tio största innehav, medan Tesla, Meta och Eli Lilly fallit ur topplistan.

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12,1 miljarder värdet i Space X

I slutet av juni innehade fonden aktier i Elon Musks Space X till ett värde av 12,1 miljarder norska kronor, vilket motsvarar en ägarandel på 0,05 procent i företaget.

När SpaceX börsnoterades i juni var det historiens största notering och det dominerande samtalsämnet i finansvärlden.

Mitt i all uppståndelse var oljefonden förtegen om sitt deltagande och bekräftade endast att den skulle komma att köpa aktier, påminner Dagens näringsliv.

Space X utgjorde juni månads utgång 0,07 procent av Oljefondens aktieportfölj, vilket tyder på att fonden hade en neutral viktning.

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