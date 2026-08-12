Norska oljefonden ser en tydlig värdeökning för andra kvartalet i år. En satsning i Space X för 12 miljarder kronor är en del i det.
Oljefonden tror på Musk – köpte Space X för tolv miljarder
Vid utgången av juni och därmed vid halvårsskiftet hade norska oljefonden totalt tillgångar på 22 695 miljarder norska kronor.
Detta enligt en uppdaterad översikt, dagen innan halvårsrapporten presenteras onsdag.
Beloppet kan jämföras med 21 268 miljarder vid årsskiftet, följt av en dipp till 19 998 miljarder efter första kvartalet i år.
Största enskilda innehav har oljefonden i Nvidia, värt 612 miljarder norska kronor, och detta innehav följs värdemässigt av Apple, Alphabet och Microsoft.
AI-vinnarna ASML, Samsung och SK Hynix fanns med bland fondens tio största innehav, medan Tesla, Meta och Eli Lilly fallit ur topplistan.
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12,1 miljarder värdet i Space X
I slutet av juni innehade fonden aktier i Elon Musks Space X till ett värde av 12,1 miljarder norska kronor, vilket motsvarar en ägarandel på 0,05 procent i företaget.
När SpaceX börsnoterades i juni var det historiens största notering och det dominerande samtalsämnet i finansvärlden.
Mitt i all uppståndelse var oljefonden förtegen om sitt deltagande och bekräftade endast att den skulle komma att köpa aktier, påminner Dagens näringsliv.
Space X utgjorde juni månads utgång 0,07 procent av Oljefondens aktieportfölj, vilket tyder på att fonden hade en neutral viktning.
Äger liten del i tusentals företag
I genomsnitt äger Oljefonden cirka 1,5 procent av tusentals företag världen över. När det gäller SpaceX är ägarandelen relativt liten.
Detta beror delvis på att endast fem procent av företagets aktier erbjöds nya investerare vid börsintroduktionen.
Det resulterar i en begränsad ”free float”, alltså andelen aktier tillgänglig för handel, eftersom Musk kvarstår som dominerande aktieägare och tidiga investerare är bundna av olika ”lock-up”-avtal som hindrar dem från att sälja sina aktier.
Det är inte känt om oljefonden har köpt eller sålt aktier sedan börsintroduktionen den 12 juni.
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Varnar för överdriven optimism
Oljefonden presenterar sin halvårsrapport denna onsdag, vid en presskonferens under Arendalsuka, Norges motsvarighet till Almedalen.
Oljefondens Nicolai Tangen varnade dock redan under tisdagen för överdrivna förväntningar på halvårsrapporten.
Oljefonden och Nicolai Tangen versus Elon Musk har tidigare varit ett ämne, eftersom oljefonden motsatte sig Elon Musks osannolika ersättningspaket hos Tesla.
Den typen av astronomiska ersättningsbelopp kan naturligtvis bli aktuella även hos Space X – och då lär en och annan hålla akt på hur oljefonden reagerar i det fallet.