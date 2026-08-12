Bråse ser köpläge i aktien efter rapportraset: "Kollektivt solsting"

”Temporärt bakslag”

”Haltande leveransprecision i roadverksamheten har dragit upp kostnaderna med 250 till 500 mDKK och gjort kunderna besvikna”, skriver Bråse och fortsätter;

”Ledningen erkände att man låg ett kvartal eller två bakom ursprungsplanen, men är övertygade om att det är ett temporärt bakslag snarare än ett strukturellt problem”.

Richard Bråse ser dock att en vändning är inom räckhåll.

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”Andelen leveranser som fullgjorts i tid har förbättrats från 85 till 89 procent och målsättningen är att normalisera mot Schenkers historiska nivåer på 91-92 procent i slutet av tredje kvartalet”.

Blivit ett av fondens största innehav

Efter att DSV inte ens funnit som ett av Proteans Aktiesparfond Nordens 25 största innehav per den sista juni så har aktien nu seglat upp som en av de tyngst vägande investeringarna.

”Ytterligare några kvartal kommer tyngas av integrationskostnader, men DSV:s skuldsättning är nere på hanterbara nivåer och frågan om återköp är en fråga om tajming”, skriver Bråse och slår fast;

”Efter att en femtedel av börsvärdet gått upp i rök handlas aktien med rimliga antaganden till en FCF-yield för nästa år som är i nivå med teleoperatörer och värderingsrabatten – som brukar vara en premie – mot Kuehne Nagel är 20 procent i EV/EBIT-termer”.

Återstår att se om aktiemästaren återigen lyckats hitta ett undervärderat börsfynd.

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