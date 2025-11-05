Nu ska norska oljefonden skippa etiken

Under tisdagen drev Norges regering igenom ett snabbt hanterat förslag i stortinget och fick igenom ett beslut som sätter oljefondens oberoende etikråds arbete i viloläge.

Finansminister Jens Stoltenberg säger hos Financial Times att åtgärden kommer för att oljefonden inte ska tvingas sälja aktier i Amazon, Microsoft och Alphabet utifrån deras arbete för Israel och indirekta stöd för Israels folkmord.

Ett utträde ur världens största företag ”skulle undergräva fondens syfte att vara en bred, diversifierad global investeringsfond”, säger Stoltenberg.

Norge upphäver därför sina etiska investeringsregler. Hos FT berättar Stoltenberg vidare att USA offentligt uttryckt sin ”oro” över att oljefonden, världens största statliga förmögenhetsfond, sålt ut Caterpillar med hänvisning till att dess bulldozrar används på palestinskt territorium som en del i att fördriva befolkningen.

Stoltenberg påpekar att beslutet i stortinget kommer inför att oljefondens etikråd planerat att granska teknikföretag som just Amazon, Microsoft och Alphabet och alla företag på FN:s svarta lista från juli.

”Undergräver fonden”

FN:s särskilde rapportör, Francesca Albanese, har konstaterat att de tre teknikjättarna ”ger Israel praktiskt taget regeringsomfattande tillgång till sina moln- och artificiella intelligenstekniker, vilket förbättrar databehandling, beslutsfattande samt övervaknings- och analyskapacitet”.

”Det är uppenbart att det finns en möjlighet att det befintliga ramverket kan leda till ett beslut av ett oberoende organ att dra sig ur några av världens största företag. Det skulle undergräva fondens syfte att vara en bred, diversifierad global investeringsfond”, kommenterar Stoltenberg.

