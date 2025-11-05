Dagens PS
Nu ska norska oljefonden skippa etiken

Norge skippar etiken för oljefonden
Tuff diskussion i stortinget, där finansminister Jens Stoltenberg tvingades försvara beslutet om oljefonden att låta pengarna gå före etiken. (Foto: Ole Berg-Rusten/NTB-TT)
Uppdaterad: 05 nov. 2025Publicerad: 05 nov. 2025

Norge upphäver nu etikreglerna för sin oljefond inför risken att behöva sälja Big Tech-aktier annars. Beslutet får snabbt kritik.

Under tisdagen drev Norges regering igenom ett snabbt hanterat förslag i stortinget och fick igenom ett beslut som sätter oljefondens oberoende etikråds arbete i viloläge.

Finansminister Jens Stoltenberg säger hos Financial Times att åtgärden kommer för att oljefonden inte ska tvingas sälja aktier i Amazon, Microsoft och Alphabet utifrån deras arbete för Israel och indirekta stöd för Israels folkmord.

Ett utträde ur världens största företag ”skulle undergräva fondens syfte att vara en bred, diversifierad global investeringsfond”, säger Stoltenberg.

Norge upphäver därför sina etiska investeringsregler. Hos FT berättar Stoltenberg vidare att USA offentligt uttryckt sin ”oro” över att oljefonden, världens största statliga förmögenhetsfond, sålt ut Caterpillar med hänvisning till att dess bulldozrar används på palestinskt territorium som en del i att fördriva befolkningen.

Stoltenberg påpekar att beslutet i stortinget kommer inför att oljefondens etikråd planerat att granska teknikföretag som just Amazon, Microsoft och Alphabet och alla företag på FN:s svarta lista från juli.

”Undergräver fonden”

FN:s särskilde rapportör, Francesca Albanese, har konstaterat att de tre teknikjättarna ”ger Israel praktiskt taget regeringsomfattande tillgång till sina moln- och artificiella intelligenstekniker, vilket förbättrar databehandling, beslutsfattande samt övervaknings- och analyskapacitet”.

”Det är uppenbart att det finns en möjlighet att det befintliga ramverket kan leda till ett beslut av ett oberoende organ att dra sig ur några av världens största företag. Det skulle undergräva fondens syfte att vara en bred, diversifierad global investeringsfond”, kommenterar Stoltenberg.

Finansministern orolig

Oljefonden har sålt ut hälften av sina israeliska innehav samt Caterpillar på grund av kriget i Gaza.

Stoltenberg säger att han nu var orolig att en försäljning av teknikjättarna, där de sju stora utgör mer än 15 procent av fondens aktieinnehav, skulle skada fondens status och hota Norge som välfärdsstat.

Fonden bidrar med ungefär en fjärdedel av landets årliga budget. Förslaget att upphäva etikrådets funktion gick igenom i stortinget genom att regeringen fick stöd från mitten och höger.

”Får göra som de vill”

Vänstern är däremot kraftigt kritisk till beslutet.

”Det betyder att om man är ett tillräckligt stort företag kan man göra vad man vill”, konstaterar De grönas ledare Arild Hermstad hos FT.

”Norsk politik bör inte styras av Donald Trumps skrämselpropaganda”, tillägger vänsterledaren Kirsti Bergstø.

”Jag är orolig över att den norska regeringen nu fattar beslut för att tillgodose honom och teknikoligarker, snarare än sin egen befolkning och den moraliska övertygelsen att inte investera i folkmord.”

