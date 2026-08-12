Han har betalat 1 miljard kronor för att slippa skatt

Brins förmögenhet: 2 500 miljarder

Sergei Brin, som är en techjättens Google medgrundare, uppges ha en nettoförmögenhet på motsvarande i runda slängar 2 500 miljarder kronor.

Trots att han är en av världens rikaste personer kan han omöjligt förlika sig med skattekravet. Och förslaget har upprört flera extremt rika, däribland den tidigare Google-vd:n Erik Schmidt.

Även han har, liksom Paypals medgrundare Peter Thiel, gett pengar till organisationer som jobbar för att stoppa skatteförslaget.

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Hävdar att det påminner om Sovjet

Sergei Brin är märkbart irriterad över propån:

”Jag flydde från socialismen med min familj 1979 och känner till det förödande, förtryckande samhälle den skapade i Sovjetunionen. Jag vill inte att Kalifornien ska hamna på samma plats”, sade han till New York Times i april.

Nästan var femte invånare i Kalifornien (18 procent), vars ekonomi är lika stor som ungefär Storbritanniens, lever enligt Fortune under gränsen för vad som klassas som fattigdom.

Omvänt har Kalifornien, där Silicon Valley ligger, många galet rika techmiljardärer.

Flera av de sistnämnda har också hotat med att flytta från delstaten om miljardärsskatten blir verklighet. En del har redan gjort slag i saken och lämnat Kalifornien på grund av skattehotet och öppnat affärsenheter på andra håll.

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Guvernören försvarar miljardärerna

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De får också oväntat stöd från Kaliforniens guvernör Gavin Newsom, som anser att miljardärsskatten skulle leda till lägre intäkter i statskassan och till sociala tjänster.

”Faktum är att det faktiskt kommer att minska investeringarna i utbildning. Det kommer att minska investeringarna i lärare och bibliotekarier, barnomsorg. Det kommer att minska investeringarna i brandbekämpning och polis”, har han sagt i en intervju med Bloomberg Businessweek.

Fortune berättar att Sergei Brin nu, enligt offentliga register, anger Nevada som sin bostadsadress.

Larry Page, Brins parhäst och tidigare medgrundare till Google, har å sin sida flyttat flera av sina tillgångar från Kalifornien.

Ingen kris om de ultrarika flyttar ut

Men nu pekar mycket på att det inte gör så mycket om miljardärerna överger Kalifornien. Statistik visar att de endast betalade 0,2 procent i inkomstskatt på sin sammanlagda nettoförmögenhet förra året.

I sammanhanget är det en försvinnande liten summa jämfört med de nästan 1 000 miljarder kronor som delstaten räknar med att dra in på den aktuella skatten.

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