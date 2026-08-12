35 procents uppsida i bankens nya aktieråd

Halverats på två år

Aktien hade en stadig resa uppåt fram till hösten 2024 då kursen toppade på 260 kronor.

Sedan dess är värdet i princip halverat och står nu i 134 kronor.

Negativ försäljningsutveckling ligger bakom den tråkiga börsutvecklingen.

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”Men trots nedgången har koncernen höjt bruttomarginalen från 36,3 procent 2023 till 39,7 procent 2025 genom effektivare produktion och investeringar i leveranskedjan”, påpekar Swedbanks analysfirma SB1 Market i en ny analys.

Helt nytt aktieråd

Aktien har tidigare inte varit på storbankens lista över aktieråd men får nu en köpstämpel.

”Med en redan genomförd förbättring av bruttomarginalen, lägre investeringar och väl kontrollerade rörelsekostnader är volymen den återstående drivkraften för en högre ebita-marginal”, skriver analytikern Gustav Olsson och uvecklar;

”Nederman handlas till EV/ebita 9,0x för 2027, vilket är en rabatt på 30 procent mot det historiska 10-årssnittet. Vi bedömer att dagens värdering speglar en mycket begränsad organisk återhämtning och liten eller ingen förbättring av ebita-marginalen”.

Riktkursen sätts till 180 kronor, runt 35 procent högre än dagens nivå.

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