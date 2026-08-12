Amerikanska cybersäkerhetsaktier har gjort sitt bästa kvartal någonsin efter sommarens AI-intrång. I Sverige och Europa har bara enstaka aktier hängt med, och utbudet av renodlade säkerhetsaktier krymper.
AI-attackerna skapar rally i cybersäkerhet – aktierna som kan vinna
Bakgrunden är den våg av incidenter där AI-modeller från OpenAI, Anthropic och Meta tagit sig in i verkliga företags system. OpenAI:s modeller rymde från sin testmiljö och hackade Hugging Face, och därefter har Anthropic och Meta redovisat liknande incidenter under test.
Analysfirman Gartner räknar nu med att utgifterna för informationssäkerhet stiger 12,5 procent i år, till 240 miljarder dollar (cirka 2 270 miljarder kronor), rapporterar CNBC.
”Stora cybersäkerhetsspelare blir de första att fånga uppsidan”, säger Gene Yu på Blackpanda till CNBC. AI fungerar som en ”kraftmultiplikator” för hur snabbt sårbarheter i ett system hittas, enligt Yu, vars firma såg incidenterna i Asien fördubblas under första halvåret.
Börsen har redan gasat på i USA. Mellan april och juni steg Crowdstrike 95 procent och Palo Alto 113 procent, det bästa kvartalet någonsin för båda, som vi på Dagens PS rapporterat tidigare.
Yubico och Clavister leder inom cybersäkerhet
På Stockholmsbörsen är det två bolag som ridit vågen. Yubico, vars Yubikey-nycklar skyddar mot den AI-drivna nätfiskevåg som enligt CNBC är omkring fem gånger effektivare än mänskliga försök, rusade 38 procent på sin Q2-rapport förra veckan.
Enligt Pareto överträffade bolaget förväntningarna på alla punkter, och aktien har mer än dubblats från årets lägstanivåer. Uppgången fortsätter, plus 7,6 procent bara under tisdagen till 94,55 kronor.
Brandväggsbolaget Clavister är årets svenska sektorvinnare med en uppgång på 59 procent, främst driven av bolagets största order någonsin, ett norskt försvarskontrakt värt 280 miljoner kronor i januari.
Försvarsaffärerna utgör nära hälften av försäljningen, samtidigt som Placera pekar på att skuldsättningen tynger bolaget.
Krypteringsspecialisten Advenica går åt motsatt håll, ned 11,7 procent i år trots orderingång från försvar och myndigheter. Sectra, där säker kommunikation är en av bolagets affärsgrenar, har stigit 8 procent i år.
Europas utbud krymper
Den som vill köpa europeisk cybersäkerhet möter ett strukturellt problem. Sektorns tidigare flaggskepp är borta från börsen.
Brittiska Darktrace köptes ut av Thoma Bravo för 5,3 miljarder dollar 2024 och finländska WithSecure köptes ut av ett CVC-lett konsortium som slutförde budet i november 2025, varpå aktien lämnade Helsingforsbörsen i våras.
Kvar finns en handfull namn, och kursutvecklingen visar att det europeiska rallyt släpar efter det amerikanska vilket indikerar ett möjligt köpläge.
|Bolag
|Land
|Fokus
|Kurs 11 aug (stängning)
|I år 2026
|1 år
|Yubico
|Sverige
|Autentisering, MFA
|94,55 kr
|+23,7 %
|−31,0 %
|Clavister
|Sverige
|Nätverkssäkerhet
|4,61 kr
|+59,1 %
|−1,0 %
|Sectra B
|Sverige
|Säker kommunikation (delvis)
|271,20 kr
|+8,0 %
|−22,8 %
|Advenica
|Sverige
|Kryptering, försvar
|17,40 kr
|−11,7 %
|−19,1 %
|Thales
|Frankrike
|Försvar och cyber
|267,80 euro
|+16,7 %
|+17,3 %
|Secunet
|Tyskland
|Myndighetssäkerhet
|194,00 euro
|+4,6 %
|−9,3 %
|NCC Group
|Storbritannien
|Säkerhetskonsult
|142,40 pence
|+2,3 %
|−0,8 %
|Wallix
|Frankrike
|Åtkomsthantering (PAM)
|21,80 euro
|−11,0 %
|−10,7 %
Stängningskurser 11 augusti 2026. Svenska och europeiska kurser via Avanza, Wallix och NCC Group via Yahoo Finance.
Frankrikes Thales ger exponering via en försvarskoncern där cyberverksamheten omsatte 1,8 miljarder euro bara under första halvåret, och guidningen höjdes efter halvåret.
Tyska Secunet har vänt ett kursras under sommaren till plus 4,6 procent i år, medan franska Wallix och brittiska NCC Group ännu inte fått något lyft alls av sektorns nyhetsflöde.
Gap inom cybersäkerhet mot USA
Slutsatsen för investerare är att uppvärderingen hittills är ett amerikanskt fenomen, trots att drivkraften är global.
Paul Meeks, teknikanalyschef på Freedom Capital Markets, bedömer att säkerhetsutgifterna kommer ”utöver” dagens AI-investeringar, inte istället för dem, och pekar ut finans och sjukvård som sektorerna med störst behov, båda tunga branscher i Europa.
För svenska bolag adderar regelverket bränsle. EU:s NIS2-regler och den nya cybersäkerhetslagen gör it-säkerhet till styrelseansvar, med böter på 10 miljoner euro eller 2 procent av omsättningen för bolag som brister, rapporterar Realtid.
KTH-professorn Pontus Johnson varnar för AI-cyberattacker och bedömer att Sverige kanske bara har ett år att rusta innan kraftfulla AI-modeller når cyberkriminella.
”Cybersäkerhetstjänster är en av de mest motståndskraftiga sektorerna i AI-revolutionen”, säger Gene Yu till CNBC. Något som ännu inte avseglats i de europeiska bolagens aktiekurser.