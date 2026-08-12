AI-attackerna skapar rally i cybersäkerhet – aktierna som kan vinna

Analysfirman Gartner räknar nu med att utgifterna för informationssäkerhet stiger 12,5 procent i år, till 240 miljarder dollar (cirka 2 270 miljarder kronor), rapporterar CNBC.

”Stora cybersäkerhetsspelare blir de första att fånga uppsidan”, säger Gene Yu på Blackpanda till CNBC. AI fungerar som en ”kraftmultiplikator” för hur snabbt sårbarheter i ett system hittas, enligt Yu, vars firma såg incidenterna i Asien fördubblas under första halvåret.

Börsen har redan gasat på i USA. Mellan april och juni steg Crowdstrike 95 procent och Palo Alto 113 procent, det bästa kvartalet någonsin för båda, som vi på Dagens PS rapporterat tidigare.

Yubico och Clavister leder inom cybersäkerhet

På Stockholmsbörsen är det två bolag som ridit vågen. Yubico, vars Yubikey-nycklar skyddar mot den AI-drivna nätfiskevåg som enligt CNBC är omkring fem gånger effektivare än mänskliga försök, rusade 38 procent på sin Q2-rapport förra veckan.

Enligt Pareto överträffade bolaget förväntningarna på alla punkter, och aktien har mer än dubblats från årets lägstanivåer. Uppgången fortsätter, plus 7,6 procent bara under tisdagen till 94,55 kronor.

Brandväggsbolaget Clavister är årets svenska sektorvinnare med en uppgång på 59 procent, främst driven av bolagets största order någonsin, ett norskt försvarskontrakt värt 280 miljoner kronor i januari.

Försvarsaffärerna utgör nära hälften av försäljningen, samtidigt som Placera pekar på att skuldsättningen tynger bolaget.

Krypteringsspecialisten Advenica går åt motsatt håll, ned 11,7 procent i år trots orderingång från försvar och myndigheter. Sectra, där säker kommunikation är en av bolagets affärsgrenar, har stigit 8 procent i år.