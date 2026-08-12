Jamie Dimon: Vår militär avgör dollarns öde

Experten: Det skulle urholka dollarns värde

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Den internationella finansexperten målar upp scenarier där USA är sårbart för attacker och inte kan försvara sig. Detta skulle kunna leda till oro för dollarn, även om den amerikanska ekonomin i grunden är stark.

”En stark militär gör en valuta mer attraktiv eftersom den är en signal till utländska investerare att deras tillgångar är säkra. Det spelar roll eftersom ett starkt försvar utstrålar säkerhet för tillgångar på ett sätt som skiljer sig från de finansiella reglerna i ett land”, säger Daniel McDowell.

Det är också så, menar han, att om USA inte kan träda upp till försvar för andra länder gör det dollarn mindre attraktiv.

En konflikt med Ryssland eller Kina kan även spilla över negativt på dollarn, enligt experten.

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Det skulle skada USA:s ekonomiska rykte

”Jag tror inte att Iran är ett bra exempel här eftersom det inte är ett totalkrig. Men i det framtida scenariot där USA engagerar sig, eller teoretiskt sett skulle engagera sig i en totalkonflikt, och med en stormakt, och slutar utan seger, tror jag att det skulle få konsekvenser för USA – både dess politiska men också dess ekonomiska rykte. Och det skulle få konsekvenser för dollarn när det gäller hur utländska investerare ser på det.”

Enwar Prasad vid Brookings Institution anser att förmågan för USA att förnya sig och flytta resurser är det mest avgöra för dollarns styrka.

Samtidigt håller även han med om att en svagare militärmakt skadar dollarn, men han menar samtidigt att det saknas länder som seriöst kan utmana dollarns inflytande som betalnings- och reservvaluta internationellt.

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