Redan vinst: Svenska guldgruvan kan ge miljard

Det har varit ett hårt arbete, men nu ger det resultat. Fäbodtjärngruvan utanför Lycksele visar svarta siffror.

De första positiva resultaten kunde man visa sista kvartalet i fjol och den trenden har fortsatt i 2025 års två första kvartalsbokslut.

Senaste kvartalsrapporten presenterades för övrigt på årsdagen av den första sprängningen för att skapa gruvan.

Kvartalsrapporten är glädjande och visar att gruvan nu, i enlighet med plan, har ett positivt kassaflöde.

Positivt kassaflöde

”Bolagets första intäkter för gruvan kom sista kvartalet 2024 men räckte inte för att ge ett positivt resultat för hela 2024. Nu har vi nått ett positivt kassaflöde och det känns bra”, säger Fredrik Bergsten, vd för Botnia Gold, hos VK.

Det är ändå snabbt marscherat. 2012 hittade man fyndigheten i Fäbodtjärn och fyra år senare, 2016, fick man en bearbetningskoncession.

2018 lämnades miljöansökan in, 2021 vann miljötillståndet laga kraft efter överklaganden och 2024 började man bryta guld. Nu ser man gruvan generera en vinst för bolaget.

