Redan vinst: Svenska guldgruvan kan ge miljard

Guldgruvan ger redan vinst
Goda utsikter. Fäbodtjärngruvan levererar, Botnia Gold tror på en miljard ur gruvan och har börjat titta på nästa gruvprojekt. (Foto: Pressbild Botnia Gold)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 24 sep. 2025Publicerad: 24 sep. 2025

För 13 år sedan började arbetet med guldgruvan. Nu ger gruvan i Fäbodtjärn utanför Lycksele vinst och man tror på en miljardintäkt.

Det har varit ett hårt arbete, men nu ger det resultat. Fäbodtjärngruvan utanför Lycksele visar svarta siffror.

De första positiva resultaten kunde man visa sista kvartalet i fjol och den trenden har fortsatt i 2025 års två första kvartalsbokslut.

Senaste kvartalsrapporten presenterades för övrigt på årsdagen av den första sprängningen för att skapa gruvan.

Kvartalsrapporten är glädjande och visar att gruvan nu, i enlighet med plan, har ett positivt kassaflöde.

Positivt kassaflöde

”Bolagets första intäkter för gruvan kom sista kvartalet 2024 men räckte inte för att ge ett positivt resultat för hela 2024. Nu har vi nått ett positivt kassaflöde och det känns bra”, säger Fredrik Bergsten, vd för Botnia Gold, hos VK.

Det är ändå snabbt marscherat. 2012 hittade man fyndigheten i Fäbodtjärn och fyra år senare, 2016, fick man en bearbetningskoncession.

2018 lämnades miljöansökan in, 2021 vann miljötillståndet laga kraft efter överklaganden och 2024 började man bryta guld. Nu ser man gruvan generera en vinst för bolaget.

Rena rama julafton? Kanske det. Fäbodtjärngruvan levererar och fram tills den är tömd 2028 tror bolaget bakom gruvan på en miljardintäkt i guld. (Foto: Ulf Palm/TT)
Kan ge en miljard

Fäbodtjärngruvan ger skäl för den gamla klyschan ”liten men naggande god”.

Gruvområdet är cirka 13 hektar stort och bolaget räknar med att få fram cirka 7,7 gram guld per ton malm man tar upp.

Totalt kan det ge cirka en miljard kronor i intäkter för bolaget under gruvans livstid, som beräknas vara till och med sommaren 2028.

Siffrorna för andra kvartalet i år talar om en nettoomsättning på 115,1 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 44 miljoner.

”Vi är väldigt nöjda med de senaste siffrorna, de visar att vi är på rätt väg. Vi har haft utmaningar med inblandning av ”gråberg” som inte innehåller något guld, vilket alltid följer med malmen som en naturlig del av metoden vi använder”, berättar Fredrik Bergsten.

Siktar på nästa projekt

Framgångarna med Fäbodtjärngruvan har nu fått bolaget att se framåt mot nästa projekt, Vargbäcken, på andra sidan Vindelälven där man har en bearbetningskoncession.

”Nu när Fäbodtjärn är lönsamt kan vi börja titta på Vargbäcken. Där har provborrningar gjorts under sommaren och nu ska borrkärnorna analyseras innan vi går vidare. Det är ett större projekt än Fäbodtjärn”, konstaterar Fredrik Bergsten.

GruvaGuldSverige
