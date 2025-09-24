För 13 år sedan började arbetet med guldgruvan. Nu ger gruvan i Fäbodtjärn utanför Lycksele vinst och man tror på en miljardintäkt.
Redan vinst: Svenska guldgruvan kan ge miljard
Det har varit ett hårt arbete, men nu ger det resultat. Fäbodtjärngruvan utanför Lycksele visar svarta siffror.
De första positiva resultaten kunde man visa sista kvartalet i fjol och den trenden har fortsatt i 2025 års två första kvartalsbokslut.
Senaste kvartalsrapporten presenterades för övrigt på årsdagen av den första sprängningen för att skapa gruvan.
Kvartalsrapporten är glädjande och visar att gruvan nu, i enlighet med plan, har ett positivt kassaflöde.
Nu kan guldgruvan bli en guldgruva. Dagens PS
Positivt kassaflöde
”Bolagets första intäkter för gruvan kom sista kvartalet 2024 men räckte inte för att ge ett positivt resultat för hela 2024. Nu har vi nått ett positivt kassaflöde och det känns bra”, säger Fredrik Bergsten, vd för Botnia Gold, hos VK.
Det är ändå snabbt marscherat. 2012 hittade man fyndigheten i Fäbodtjärn och fyra år senare, 2016, fick man en bearbetningskoncession.
2018 lämnades miljöansökan in, 2021 vann miljötillståndet laga kraft efter överklaganden och 2024 började man bryta guld. Nu ser man gruvan generera en vinst för bolaget.
Kan ge en miljard
Fäbodtjärngruvan ger skäl för den gamla klyschan ”liten men naggande god”.
Gruvområdet är cirka 13 hektar stort och bolaget räknar med att få fram cirka 7,7 gram guld per ton malm man tar upp.
Totalt kan det ge cirka en miljard kronor i intäkter för bolaget under gruvans livstid, som beräknas vara till och med sommaren 2028.
Siffrorna för andra kvartalet i år talar om en nettoomsättning på 115,1 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 44 miljoner.
”Vi är väldigt nöjda med de senaste siffrorna, de visar att vi är på rätt väg. Vi har haft utmaningar med inblandning av ”gråberg” som inte innehåller något guld, vilket alltid följer med malmen som en naturlig del av metoden vi använder”, berättar Fredrik Bergsten.
Siktar på nästa projekt
Framgångarna med Fäbodtjärngruvan har nu fått bolaget att se framåt mot nästa projekt, Vargbäcken, på andra sidan Vindelälven där man har en bearbetningskoncession.
”Nu när Fäbodtjärn är lönsamt kan vi börja titta på Vargbäcken. Där har provborrningar gjorts under sommaren och nu ska borrkärnorna analyseras innan vi går vidare. Det är ett större projekt än Fäbodtjärn”, konstaterar Fredrik Bergsten.
Extraordinärt gruvfynd: Mark full av silver och guld. Dagens PS
Här är gruvaktierna som kan överraska. Realtid
Skydda ditt hem med Verisure hemlarm för bara 2990 kr. Brand- inbrotts- och kontaktlarm från Sveriges mest valda hemlarmsleverantör. Gör larmtestet för att hitta rätt skydd för ditt boende
