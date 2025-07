Nu kan guldgruvan bli en guldgruva

Här är världens största kryssningsfartyg

Namnet är Star of Seas. Nu är hon färdigbyggd och har bytt sin finska flagga mot Bahamas. Vi talar om världens största kryssningsfartyg. Under torsdagen överlämnades fartyg nummer två i Icon-seren, Star of the Seas, till beställaren Royal Caribbean International, byggd vid Meyer Turku-varvet i Åbo, till beställaren. Vad Royal Caribbean International fick ta emot …