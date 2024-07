Nyhetsveckan: Arga grannar, lyxliv och matskandal 

Politik

Bidens ovanligt eldiga utspel: "Jag vägrar ge upp"

“Jag ska ingenstans”, dundrade Biden under ett ovanligt energiskt tal i Detroit. “Motown is Joetown”, skrek publiken tillbaka. Trots intern kritik och dalande popularitet håller Biden fast vid sin kampanj. Under fredagen försäkrade Biden sina anhängare om att han är kvar i loppet – samtidigt som han riktade en känga till både Trump och media. …