Åtta kvartalsrapporter på raken har börsen reagerat negativt på den svenska börsjättens rapport. Skulle det äntligen bli en positiv reaktion för aktien med över 182 000 ägare?
Depp för 182 000 aktieägare: Svenska börsjättens rapport-miss
Svaret ser ut att bli nej. Kursen sjunker runt 1,8 procent strax efter klockan 11.00 på tisdagen då bolaget släppte rapport för det första kvartalet 2026.
Ännu en röd börsreaktion
Inför verkstadsjätten Atlas Copco (börskurs Atlas Copcos) rapport hade Placera sammanställt kursreaktionen för börsjättens aktie de senaste åtta kvartalen.
Samtliga var negativa förutom Q3-rapporten 2024 då aktien stannade på plus minus noll när handeln för dagen var slut.
Skulle det då äntligen vara dags för en rapport med siffror som skulle kunna få aktien att sluta på grönt?
Missade experternas förhoppningar
Nej tyvärr.
I alla fall om inte börsen gör en mer positiv tolkning av rapport senare under dagen.
Köpte aktien 1986 – fortsatt positiv trots tuffa perioden
Verkstadsbolaget är en av den svenska börsens verkliga klenoder. Men de senaste åren har aktien haft det svårt att hålla jämna steg med index. Men skotska
Omsättningen sjönk 5,1 procent till 40 540 miljoner kronor. Det kan jämföras med Bloombergs analytikerkonsensus som låg på 41 496.
Även resultatet kom in lägre än vad experterna hoppats på för börsjätten.
Wallenberg största ägaren i börsjätten
Atlas Copco är ett av Sveriges absolut största bolag alla kategorier.
Största ägare är familjen Wallenbergs Investor (börskurs Investor) med en ägarandel på 17 procent vilket gör det till investmentbolagets näst största innehav.
Efter att kursen föst föll ned till minus 4,5 procent som mest så återhämtade den sig något och var vid denna artikels publicering back 1,8 procent till 182 kronor.
Återstår att se om aktien kan vända till plus innan dagens slut och bryta den negativa rapporttrenden.
