Depp för 182 000 aktieägare: Svenska börsjättens rapport-miss

Missade experternas förhoppningar

Nej tyvärr.

I alla fall om inte börsen gör en mer positiv tolkning av rapport senare under dagen.

Omsättningen sjönk 5,1 procent till 40 540 miljoner kronor. Det kan jämföras med Bloombergs analytikerkonsensus som låg på 41 496.

Även resultatet kom in lägre än vad experterna hoppats på för börsjätten.

Wallenberg största ägaren i börsjätten

Atlas Copco är ett av Sveriges absolut största bolag alla kategorier.

Största ägare är familjen Wallenbergs Investor (börskurs Investor) med en ägarandel på 17 procent vilket gör det till investmentbolagets näst största innehav.

Efter att kursen föst föll ned till minus 4,5 procent som mest så återhämtade den sig något och var vid denna artikels publicering back 1,8 procent till 182 kronor.

Återstår att se om aktien kan vända till plus innan dagens slut och bryta den negativa rapporttrenden.

Läs även: Qvibergs fullträff: Aktien flyger upp på börsen – Dagens PS