Nyheten som får Samsung-aktien att rusa på nytt

Nyheten satte genast avtryck i aktien som stack i väg upp med hela 6,51 procent efter bolagets besked om att prover börjat levereras av det senaste högbandbreddsminneschippet till kunder globalt, berättar CNBC.

Chip till avancerade AI-system

Enligt Samsung kan det aktuella 12-lagers HBM4E-chip nå hastigheter på upp till 16 Gigabit per sekund ”med förbättrad energieffektivitet och termisk prestanda”.

Den här typen av chip används i avancerade AI-system och uppges hjälpa till i processen at hantera stora mängder snabbt.

Företaget meddelar att planer finns på att utöka sortimentet till att omfatta en 8-lagers 32 GB- och en 16-lagers 64 GB-konfiguration om önskemål finns hos kunderna.

Hur kommer rivalerna att svara?

”Genom våra avancerade tillverkningsmöjligheter och förebyggande infrastrukturinvesteringar kommer vi att fortsätta driva tillväxten på den globala AI-minnesmarknaden”, säger Sang Joon Hwang, vice vd och chef för minnesutveckling på Samsung Electronics.

Samsungs största konkurrenter på chipmarknaden är inhemska SK Hynix och amerikanska Micron.

