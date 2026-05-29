Dagens PS
JUST NU:

Rapport: Ekonomisk brottslighet nu 5,5% av Sveriges BNP

Dagensps.se
Börs & Finans

Nyheten som får Samsung-aktien att rusa på nytt

Samsung
Samsung släpper ett supersnabbt AI-minneschip och nyheten får aktien att rusa på nytt. (Foto: Lee Jin-man/AP/TT)

Aktiekursen i Samsung drar i väg upp med mer än 6,5 procent på nyheten om ett blixtsnabbt minneschip.

Samsung meddelar att deras senaste AI-minneschip, HBM4E, är snabbare än tidigare chip som företaget tagit fram.

Den sydkoreanska chipjätten lanserar nu chippet i kampen om att bli störst inom nästa generation AI-minne.

Nyheten satte genast avtryck i aktien som stack i väg upp med hela 6,51 procent efter bolagets besked om att prover börjat levereras av det senaste högbandbreddsminneschippet till kunder globalt, berättar CNBC.

Läs också: Samsung återtar tronen som minnesgigant Realtid

Chip till avancerade AI-system

Enligt Samsung kan det aktuella 12-lagers HBM4E-chip nå hastigheter på upp till 16 Gigabit per sekund ”med förbättrad energieffektivitet och termisk prestanda”.

Den här typen av chip används i avancerade AI-system och uppges hjälpa till i processen at hantera stora mängder snabbt.

Företaget meddelar att planer finns på att utöka sortimentet till att omfatta en 8-lagers 32 GB- och en 16-lagers 64 GB-konfiguration om önskemål finns hos kunderna.

Läs även: AI-boomen gör minneschip till guld — så kan du ta del av rallyt DagensPS

Hur kommer rivalerna att svara?

”Genom våra avancerade tillverkningsmöjligheter och förebyggande infrastrukturinvesteringar kommer vi att fortsätta driva tillväxten på den globala AI-minnesmarknaden”, säger Sang Joon Hwang, vice vd och chef för minnesutveckling på Samsung Electronics.

Samsungs största konkurrenter på chipmarknaden är inhemska SK Hynix och amerikanska Micron.

Missa inte: Samsung betalar 3,2 miljoner i bonus till varje anställd DagensPS

Läs vidare: Asiens börsrekord döljer en sårbarhet lätt att missa DagensPS

Mest lästa i kategorin