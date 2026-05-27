AI-boomen gör minneschip till guld — så kan du ta del av rallyt

Samsung och SK Hynix spränger drömgräns

Både Samsung och SK Hynix har nu passerat milstolpen 1 biljon dollar (1 000 miljarder dollar) i börsvärde. Samsung var först ut med att spränga den magiska vallen, medan SK Hynix under onsdagens handel krossade den viktiga barriären efter ännu ett kursrally där aktierna handlades upp med som mest 11 procent innan det stannade vid en vinstökning på 9,21 procent i samband med börsens stängning.

Sedan årets början har SK Hynix aktier rusat med omkring 250 procent, framgår det.

Bakgrunden är trycket efter minneschip med hög bandbredd som används i AI-servrar och acceleratorer och där företaget bland annat är leverantör till den amerikanska chipjätten Nvidia.

Samsung, som nyss träffat en överenskommelse med facket om att dela ut motsvarande 3,2 miljoner kronor till var och en av de anställda på företagets avdelning för halvledare för att undvika en massiv strejk, fick se sina aktier stiga med 2,68 procent i dag, onsdag, enligt CNBC:s rapport.

AI-boomen gör företagen till största vinnarna

SK Hynix och Samsung svarar för mer 40 procent av värdet på Sydkoreas jämförelseindex Kospi.

Även om de flesta experter tror att uppgången kan fortsätta för techjättarna går det inte att bortse från att Kospi är exponerat för ökade risker genom koncentrationen från Samsung och SK Hynix, anser vissa bedömare.

Peter Kim, global investeringsstrateg på KB Financial Group, som citeras av CNBC, menar dock att förutsättningarna i grunden är intakta för fortsatta uppgångar.

Proffset anser dessutom att SK Hynix aktie blivit ”billigare” med hänvisning till att analytikernas höjt företagets vinstprognoser snabbare än vad aktiekurserna ökat.

Microns börsvärde också över 1 biljon dollar

I USA rusade Micron Technology på tisdagen. Aktien i det amerikanska företaget, som tillverkar minnes- och lagringskretsar inom AI, stängde upp med 18 procent vilket gjorde att börsvärdet 1 biljon dollar passerades. Bolaget rankas nu som världens 13:e mest värdefulla bolag, skriver Nyhetsbyrån Direkt på Di.se.

