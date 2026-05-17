Nya uppgifter pekar på att Samsung nu förbereder årets största teknikshow där nästa generation vikbara mobiler och helt nya AI glasögon kan stå i centrum.
Samsung redo för sommarens stora AI lansering
Kampen om framtidens teknikmarknad hårdnar snabbt mellan världens största mobiljättar.
Samtidigt som Apple uppges förbereda sin första vikbara Iphone trappar nu Samsung Electronics upp sin egen AI offensiv.
Enligt nya uppgifter planerar Samsung att hålla sitt stora Unpacked event i London den 22 juli.
Där väntas bolaget presentera både nya vikbara premiumtelefoner och helt nya AI produkter som kan förändra hur människor använder teknik i vardagen.
Störst intresse riktas just nu mot de ryktade Galaxy Glasses. Samtidigt fortsätter Samsung Electronics att visa starka siffror trots den hårda konkurrensen inom AI och mobilmarknaden.
Bolagets resultat för första kvartalet uppges redan vara större än hela fjolårets vinst, något som stärker Samsungs möjligheter att investera aggressivt i nya AI produkter och framtida teknikplattformar.
AI direkt i vardagen
Samsung väntas visa upp nästa generation Galaxy Z Fold8 och Galaxy Z Flip8, men flera bedömare tror att företagets AI satsning kan få ännu större uppmärksamhet.
Galaxy Glasses beskrivs som smarta glasögon med inbyggd artificiell intelligens utvecklad tillsammans med Google Gemini.
Glasögonen uppges få kamera, mikrofoner och högtalare men ingen traditionell skärm. Istället ska AI systemet analysera användarens omgivning i realtid och leverera information direkt via ljud.
Tekniken påminner om Meta Glasses men Samsung ser ut att vilja integrera lösningen betydligt djupare i sitt eget ekosystem.
Samtidigt växer marknaden snabbt för AI assistenter som fungerar direkt i vardagen snarare än via traditionella appar och skärmar.
Samsung vill bygga ett helt AI ekosystem
Bakom satsningen finns en betydligt större strategi än bara nya mobiler och wearables.
Samsung arbetar nu för att koppla samman allt fler produkter genom SmartThings plattformen där mobiltelefoner, tv apparater, bilar och hushållsprodukter kommunicerar med varandra.
Vid slutet av året väntas bolagets AI ekosystem omfatta omkring 800 miljoner enheter globalt enligt branschuppgifter.
Det visar samtidigt hur snabbt konkurrensen inom AI hårdnar mellan världens största teknikbolag.
För investerare och marknaden handlar utvecklingen inte längre bara om hårdvara utan om vem som lyckas kontrollera användarnas digitala vardag.
Och om ryktena stämmer kan sommarens lansering bli Samsungs tydligaste signal hittills om hur bolaget ser på framtidens artificiella intelligens.
