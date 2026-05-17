Samsung redo för sommarens stora AI lansering

Enligt nya uppgifter planerar Samsung att hålla sitt stora Unpacked event i London den 22 juli.

Där väntas bolaget presentera både nya vikbara premiumtelefoner och helt nya AI produkter som kan förändra hur människor använder teknik i vardagen.

Störst intresse riktas just nu mot de ryktade Galaxy Glasses. Samtidigt fortsätter Samsung Electronics att visa starka siffror trots den hårda konkurrensen inom AI och mobilmarknaden.

Bolagets resultat för första kvartalet uppges redan vara större än hela fjolårets vinst, något som stärker Samsungs möjligheter att investera aggressivt i nya AI produkter och framtida teknikplattformar.

AI direkt i vardagen

Samsung väntas visa upp nästa generation Galaxy Z Fold8 och Galaxy Z Flip8, men flera bedömare tror att företagets AI satsning kan få ännu större uppmärksamhet.

Galaxy Glasses beskrivs som smarta glasögon med inbyggd artificiell intelligens utvecklad tillsammans med Google Gemini.

Glasögonen uppges få kamera, mikrofoner och högtalare men ingen traditionell skärm. Istället ska AI systemet analysera användarens omgivning i realtid och leverera information direkt via ljud.

Tekniken påminner om Meta Glasses men Samsung ser ut att vilja integrera lösningen betydligt djupare i sitt eget ekosystem.

Samtidigt växer marknaden snabbt för AI assistenter som fungerar direkt i vardagen snarare än via traditionella appar och skärmar.