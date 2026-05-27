Asiens börsrekord döljer en sårbarhet lätt att missa

I maj hade de två bolagens samlade andel av Kospi nått rekordnivån 42,2 procent, enligt data från Manulife Investment Management. Det vittnar om stark fart i halvledarsektorn. Det vittnar också om ett index som hänger på en ovanligt tunn tråd.

Analytiker på Goldman Sachs slår fast att det är AI-hårdvara som driver på. Koncentrationen till ett fåtal exportbolag gör indexen känsliga för störningar, oavsett om det handlar om geopolitik eller en inbromsning i datacenterinvesteringarna.

Du kan vara mer exponerad än du tror

Den som sparar i en bred global indexfond sitter med mer asiatisk halvledarexponering än vad de flesta inser. Både MSCI World och de tillväxtmarknadsfonder som har ökat i popularitet under 2026 har dragit in just de AI-chipvinnare som driver Kospi och Taiwans Taiex uppåt.

Vänder efterfrågan på HBM-minne nedåt, faller hela kedjan.

PS analys

Rekordnoteringarna i Seoul och Tokyo ser bra ut i rubrikerna, men under ytan är bilden kyligare. Trots att Kospi slog rekord noterade bara 2 procent av indexets bolag nya 52-veckorshögsta.

Det är ett klassiskt tecken på ett rally som bärs av ett fåtal vinnare medan resten av marknaden tvekar att hänga med. För svenska sparare gäller det att faktiskt kolla vad portföljen innehåller. Halvledarexponeringen är med stor sannolikhet högre än förväntat.

