BP lämnar Nordsjön. Nu förklarar vd Meg O´Neill varför. ”Nordsjön är inte konkurrenskraftig”, hävdar den brittiska energijättens chef.
BP-chefen: "Nordsjön är inte konkurrenskraftig"
BP:s nye vd Meg O´Neill, som började jobbet i april, stämplar Nordsjön som icke konkurrenskraftig.
Det beskedet kommer några dagar efter att den brittiske jätten lagt ut sina Nordsjö-tillgångar till försäljning.
Meg O´Neill säger att hon talat med premiärminister Andy Burnham och motiverar varför BP lämnar Nordsjön.
”När vi ser hur det passar in i vår portfölj i dag, så hävdar det sig helt enkelt inte i konkurrensen om kapital”, förklarar O´Neill.
Beslutet innebär att den brittiske energijätten står utan produktion på hemmamarknaden för första gången på många decennier.
Samtidigt ökar beslutet trycket på Andy Burnham att slopa den särskilda vinstskatten på olje-och gasbolag.
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Säljer allt som inte är lönsamt
Den London-noterade oljejätten har tidigare meddelat att man planerar att sälja ut tillgångar i sina olika verksamhetsregioner som en del av en omstrukturering under O’Neills ledning, skriver City AM.
O’Neill menar att företaget måste förenkla sin portfölj ”utifrån värde, inte känslor eller historik” och i stället fokusera på tillgångar som ”ger konkurrenskraftig avkastning och långsiktigt värde”.
Den nye vd:n har tidigare aviserat planer på en omfattande omstrukturering av koncernens energiverksamhet i två divisioner, med fokus enbart på lönsamma tillgångar.
Som ett led i denna satsning har koncernen sålt sitt raffinaderi i Gelsenkirchen och sin detaljhandelsverksamhet i Österrike.
”Vi har inte levererat”
”Vi utnyttjar inte vår fulla potential. Våra resultat de senaste åren har inte levt upp till våra egna förväntningar, än mindre aktieägarnas”, menar O´Neill.
”Vi har inte levererat jämna resultat, vi har skrivit ned för stora värden, och våra kostnader och skulder är inte tillräckligt motståndskraftiga i en miljö med låga priser.”
Samtidigt steg vinsten under andra kvartalet när koncernen fortsatte dra nytta av de volatila oljepriserna till följd av konflikten i Mellanöstern.
BP redovisade en kraftig vinstökning till 5,7 miljarder dollar, en ökning med 2,5 miljarder dollar jämfört med föregående kvartal och mer än marknaden gissat.
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”Avgörande frågan för BP”
”Om spänningarna i Mellanöstern består eller eskalerar ytterligare kan energipriserna förbli höga, vilket ger sektorn ytterligare medvind”, säger Mark Crouch, marknadsanalytiker hos Etoro.
”Den avgörande frågan för investerare är om BP kan utnyttja detta gynnsamma läge för att skapa långsiktigt aktieägarvärde, även långt efter att dagens geopolitiska osäkerhet så småningom har lagt sig.”
Meg O’Neill lägger an ett brett perspektiv på vad hon vill se av BP framöver.
”Vi måste se kritiskt på oss själva: utvärdera vad som behöver förändras, sluta med det som håller oss tillbaka och bygga styrka där det verkligen räknas. Vi måste bli redo för tillväxt”, lyder programförklaringen.