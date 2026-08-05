BP-chefen: "Nordsjön är inte konkurrenskraftig"

Meg O´Neill säger att hon talat med premiärminister Andy Burnham och motiverar varför BP lämnar Nordsjön.

”När vi ser hur det passar in i vår portfölj i dag, så hävdar det sig helt enkelt inte i konkurrensen om kapital”, förklarar O´Neill.

Beslutet innebär att den brittiske energijätten står utan produktion på hemmamarknaden för första gången på många decennier.

Samtidigt ökar beslutet trycket på Andy Burnham att slopa den särskilda vinstskatten på olje-och gasbolag.

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Säljer allt som inte är lönsamt

Den London-noterade oljejätten har tidigare meddelat att man planerar att sälja ut tillgångar i sina olika verksamhetsregioner som en del av en omstrukturering under O’Neills ledning, skriver City AM.

O’Neill menar att företaget måste förenkla sin portfölj ”utifrån värde, inte känslor eller historik” och i stället fokusera på tillgångar som ”ger konkurrenskraftig avkastning och långsiktigt värde”.

Den nye vd:n har tidigare aviserat planer på en omfattande omstrukturering av koncernens energiverksamhet i två divisioner, med fokus enbart på lönsamma tillgångar.

Som ett led i denna satsning har koncernen sålt sitt raffinaderi i Gelsenkirchen och sin detaljhandelsverksamhet i Österrike.

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