USA pressas på svar: Kände till misstänkt spion, men varnade inte

New York Times rapporterade den 29 oktober att amerikansk underrättelsetjänst identifierat Alice Huang, som haft en ledande roll i det singaporeanska bolaget Megaspeed, som en person som lämnat uppgifter till Beijing, enligt Newsweek.

Enligt New York Times övervakades hon elektroniskt, men Nvidia-chefen fick ingen så kallad skyddsgenomgång, den varning som personer som är måltavlor för främmande underrättelsetjänster ibland får.

Enligt SF Standard kan tjänstemännen ha varit rädda för att en varning skulle avslöja övervakningen. Donald Trump ska ha fått information om kvinnan för ungefär ett år sedan, men har valt att inte agera, delvis av hänsyn till handeln och Nvidias affärer.

Handelsdepartementets utredningar som rörde Kina eller Nvidia ska ha stannat av, enligt New York Times uppgifter. Nvidia säger att bolaget hade väntat sig att få veta om det fanns ett verkligt hot, enligt SF Standard. Huang har själv tonat ned riskerna med att Kina använder Nvidias chip, skrev Dagens PS i juli 2025.

Huang har beskrivit sina kontakter med den misstänka spionen som helt normala, enligt Al Jazeera. Trump berättade den 9 november att han frågat Huang om han kände till att kvinnan var spion. Huang svarade då enligt Newsweek:

Jag hade ingen aning om att hon var spion.

Mejlet till de anställda

Nvidias styrelse tillsatte söndagen den 8 november en oberoende utredning av uppgifterna om att Huang varit måltavla för en främmande makts underrättelsetjänst. Styrelsen säger att den inte har någon anledning att tro att nationell säkerhet eller bolagets hemligheter har röjts, och att Huang får sitta kvar som vd, enligt Newsweek.

Samma dag erkände Huang i ett mejl till personalen att han varit otrogen mot sin fru, utan att nämna vem det gällde, enligt Newsweek. Han skrev:

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Det finns ingen ursäkt för det jag gjorde.

Den 18 november vill tre utskottsordförande i representanthuset höra honom bakom stängda dörrar, enligt Newsweek. Fallet ser alltså inte ut att vara helt stängt.