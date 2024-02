Nvidia nu mer värt än Tesla och Warren Buffett – ihop!

Att det är oroligt och minst sagt lite skakigt i världen skulle nog få argumentera emot. I både Europa och mellanöstern rasar krig. Under året ska nära hälften av världens befolkning gå till vallokalerna för att rösta. Under 2023 såg vi den snabbaste ränteuppgången någonsin och en börs som åkte jojo för att avsluta året …

Dubblerat Teslas miljardrekord

Nvidias totala börsvärde är nu ofattbara 1 biljoner US dollar. Med det har Nvidias vd och grundare Jensen Huang även för fösta gången passerat Alphapet och Amazon som värderas till blygsamma 1.82 respektive 1.8 trillioner dollar skriver the Mothership.

För den som inte kan få nog av galen börstatistik kommer här en sista:

När Tesla under 2020 steg 743 procent under ett år så adderade Elon Musk drygt 600 miljarder dollar till Teslas bolagsvärde. Den siffran har Nvidia nu lyckats dubblera under samma tidsperiod med ett ökat börsvärde på 1,37 trillioner dollar enligt The Motley Fools beräkningar.

