Tesla-aktien på väg att petas från exklusiv börsklubb?

Apple, Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft, Nvidia och Tesla. Där har du sju aktier som tillsammans stod för en tredjedel av den amerikanska börsens totala värde 2023. Big tech drev börsen som Dagens PS skrivit om tidigare.

Rusade 75 procent 2023

Trots att det var stora redan innan fjolåret inleddes som lyckades dom dessutom som grupp att växa med hela 75 procent jämfört med övriga börsens 493 bolags “ynka” 10 procent.

“Det innebär att en investerare som köper S&P 500, till rätt stor del köper sju bolag som tillsammans i år gått upp med 75 procent och värderas till över 30 gånger nästa års vinster”, sa Mats Waldemarsson, investeringsstrateg hos Swedbank till Aktiellt strax innan jul.

Som med många fenomen på börsen så fick de sju aktierna snart sitt eget epitet “The magificent seven”. Fader till uttrycket, som myntades så sent som i maj 2023, anses Bank of America analytiker Michael Hartnett vara. Begreppet lånade han från titeln på den klassiska western-rullen från 1960-talet vilket bland annat US News skrivit om.

Tesla bryter trenden 2024

Inledningen av 2024 har inte ändrat trenden – förutom för en aktie; Tesla.

För medan exempelvis Nvida stigit med häpnadsväckande 40 procent sedan årsskiftet, Meta med nära 30 procent och Amazon med 12 procent så har Elon Musks elbilsbolag backat med 30 procent. Det här uppmärksammade också IG Market i en prydlig graf häromdagen också i snitt morgonbrev. Där har också Netflix lagts till som en “enourmos eight”.

Apple, som också tillhör skaran, är visserligen ned någon procent för året, men inte i närheten av Teslas fall. Med den inledningen återstår att se om Tesla kan revanschera sig eller om 2024 blir året där aktien faller ur den exklusiva klubben. Eller om vi istället ser upprinnelsen till ett helt nytt begrepp som kommer att vara på alla börsintresserades läppar.

