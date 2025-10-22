I nästa upplaga av Saabs stridsflygplan Jas 39 Gripen, den så kallade Gripen E, är det AI som ska styra flygturen. Det berättar Micael Johansson, Saabs VD, i en intervju.
Nu ska AI ta över spakarna i JAS 39 Gripen
Dagens Industri har träffat företaget som utvecklar Sveriges flygförsvar, Saab JAS 39 Gripen, och de som ska flyga farkosten.
Generalmajor Jonas Wikman är stolt och nöjd när Dagens Industri träffar honom under en flyguppvisning av den nya AI-styrda upplagan av planet.
“Det här är stort för oss”, säger generalmajoren till tidningen.
Helt annat flygplan
Och det är stort även för Saab.
“Det är ett helt annat flygplan”, säger Micael Johansson, Saabs VD, till Dagens Industri.
Anledningen är att flyguppvisningen inte bara visar upp Gripen som flugit de senaste 20 åren i svenskt luftrum. Den nya upplagan ska styras av AI, är 25 procent större än det äldre planet.
”Flygplanet har en världsklassförmåga i att samla in information om omgivningen och fusionera den informationen, vilket ger piloten möjlighet att förstå omgivningen på ett helt nytt sätt”, säger Wikman till tidningen.
AI får ta över spakarna: Flyger bättre än piloter
I cockpiten kan det sitta människor, men när man testflugit Gripen E med AI-pilot har den både stridit och vunnit mot mänskliga piloter.
”Många blev väldigt imponerade och förbluffade. Framför allt att vi gör det på några dagar på ett serietillverkat flygplan som vi tar från vanliga produktionslinan, och inte på ett testflygplan som vi anpassar”, säger Micael Johansson.
De första Gripen E skulle funnits på plats redan 2013, men på grund av upprepade förseningar är det dags först nu. Anledningen uppger Saab är att teknikutvecklingen gått så snabbt de senaste 15 åren att man helt enkelt behövt uppdatera flygplanet för att det inte ska verka föråldrat redan när det lanseras.
Något är ruttet i ledningen för Danmarks största läkemedelsbolag, Novo Nordisk. Massavgångarna och uppsägningarna skakar hela Danmark. William Shakespeares bevingade ord, "något är ruttet i konungariket Danmark", uttalade i pjäsen Hamlet mellan vakten Marcellus till den lojale Horatio, brukar användas för att beskriva när något är korrupt eller fel från toppen till botten. Det kan …