Nu ska AI ta över spakarna i JAS 39 Gripen

Dagens Industri har träffat företaget som utvecklar Sveriges flygförsvar, Saab JAS 39 Gripen, och de som ska flyga farkosten.

Generalmajor Jonas Wikman är stolt och nöjd när Dagens Industri träffar honom under en flyguppvisning av den nya AI-styrda upplagan av planet.

“Det här är stort för oss”, säger generalmajoren till tidningen.

Helt annat flygplan

Och det är stort även för Saab.

“Det är ett helt annat flygplan”, säger Micael Johansson, Saabs VD, till Dagens Industri.

Anledningen är att flyguppvisningen inte bara visar upp Gripen som flugit de senaste 20 åren i svenskt luftrum. Den nya upplagan ska styras av AI, är 25 procent större än det äldre planet.

”Flygplanet har en världsklassförmåga i att samla in information om omgivningen och fusionera den informationen, vilket ger piloten möjlighet att förstå omgivningen på ett helt nytt sätt”, säger Wikman till tidningen.