Noll av 44 analytikers favoriter nådde riktkursen på ett år

Analytikerna följer med kursen

Den enkla förklaringen, att riktkurserna står kvar oreviderade medan aktien faller, håller inte vid kontroll.

Nordea sänkte riktkursen för DSV från 2 210 till 1 920 danska kronor och behöll köprådet. SEB sänkte Gubra från 500 till 490 kronor i augusti. Nordea nedgraderade Admicom till behåll i juli. Inderes höjde tvärtom Revenio till 19 euro den 9 september, dagen innan listan publicerades.

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Riktkurserna revideras alltså löpande, i båda riktningarna. Ändå träffar de inte.

Förklaringen är strukturell. En riktkurs beskriver vad aktien är värd om bolagets plan går i lås, inte vad den sannolikt kommer att kosta. Analytiker bedöms dessutom på sina vinstprognoser och sina kundkontakter, sällan på om riktkursen slår in.

Amerikansk forskning visar att det genomsnittliga felet i en riktkurs är 45 procent och att knappt fyra av tio nås inom tolv månader.

Rangordningen bär ändå information

Ett resultat talar för listorna. Delas fjolårets lista i fyra grupper efter hur stor uppsida analytikerna lovade gick gruppen med de mest optimistiska prognoserna bäst.

Grupp Utlovad uppsida Faktiskt utfall, median Störst utlovad uppsida +118 % +17 % Näst störst +49 % −5 % Näst minst +38 % −10 % Minst utlovad uppsida +31 % +3 %

Analytikerna kan alltså peka ut vilka aktier som är relativt attraktiva, utan att kunna säga hur mycket de ska stiga. Samma mönster visar amerikansk forskning, där rangordningen fungerar inom en bransch men inte mellan branscher.

Två analytiker eller tjugo

Bevakningsdjupet skiljer sig kraftigt i årets nordiska lista. DSV följs av tjugo analytiker, Verisure av elva. Gubra och Revenio har tre, Envipco två.

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Skillnaden syns i tillförlitligheten. DSV:s konsensusriktkurs på drygt 2 000 danska kronor mot en kurs på 1 329 vilar på tjugo bedömningar med ett spann mellan 1 580 och 2 300. Samtidigt byter fredsavtalet vinnare i logistiksektorn.

Verisure ligger fyra i Sverige med 73 procents uppsida. Larmbolaget noterades i oktober förra året till 13,25 euro per aktie och kostar nu 8,79. Elva analytiker följer bolaget och även den lägsta riktkursen, 11,90 euro, ligger en tredjedel över kursen.

Bolaget har kritiserats för sin bolagsstyrning, och i april släpptes 614 miljoner aktier fria ur lock-up.

Analytikernas nordiska favoriter 2026

Bolag Land Kurs I år Uppsida Faron Pharmaceuticals Finland 0,414 EUR −80,1 % +729 % Vicore Pharma Sverige 11,18 SEK −1,1 % +268 % BioInvent Sverige 22,75 SEK −22,6 % +267 % Evaxion Danmark 3,18 USD −33,3 % +261 % Verve Group Sverige 12,08 SEK −36,1 % +99 % Envipco Norge 34,25 NOK −47,5 % +89 % Verisure Sverige 8,79 EUR −35,9 % +73 % Magnora Norge 22,20 NOK +13,1 % +69 % Hansa Biopharma Sverige 42,34 SEK +23,2 % +69 % InstallatørGruppen Danmark 10,65 DKK noterad i juni +68 % Napatech Norge 44,45 NOK +44,3 % +64 % Salmon Evolution Norge 3,39 NOK −34,7 % +62 % Admicom Finland 26,55 EUR −38,4 % +61 % Revenio Group Finland 13,04 EUR −41,8 % +56 % Akastor Norge 13,40 NOK +20,5 % +54 % DSV Danmark 1 329,00 DKK −17,7 % +53 % Gubra Danmark 319,40 DKK −38,3 % +47 % Framery Group Finland 6,32 EUR −24,3 % +45 % Per Aarsleff Danmark 684,00 DKK −21,7 % +43 % Marimekko Finland 9,13 EUR −29,4 % +25 %

Kurser den 10 september 2026 klockan 17.05. Uppsida enligt Placeras sammanställning av analytikernas genomsnittliga riktkurser. Femton av de nitton bolag som handlats hela året ligger back.

Analytikerna är inte ense med varandra

En riktkurs ser ut som en exakt siffra. Konsensus döljer att bedömningarna bakom den ofta ligger långt ifrån varandra.

Så långt isär ligger analytikerna

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Bolag Analytiker Lägsta riktkurs Högsta riktkurs Skillnad Verisure 11 11,90 EUR 19,00 EUR 60 % Admicom 4 36,00 EUR 54,70 EUR 52 % Gubra 3 403 DKK 600 DKK 49 % DSV 20 1 580 DKK 2 300 DKK 46 % Envipco 2 6,50 EUR 8,51 EUR 31 % Revenio 3 15,60 EUR 19,00 EUR 22 % Marimekko 4 11,00 EUR 12,00 EUR 9 %

På DSV, det bäst bevakade bolaget i sammanställningen, skiljer det 720 danska kronor per aktie mellan den mest och den minst optimistiska bedömningen.

Tjugo personer som läser samma bokslut och följer samma marknad landar 46 procent från varandra. På Verisure är skillnaden 60 procent mellan elva analytiker.

Ett medelvärde av oenighet

De kan inte alla ha rätt. Konsensussiffran är medelvärdet av oenigheten, inte ett facit.

Spridningen är dessutom en varningssignal i sig. Forskning publicerad i Management Science visar att den avkastning konsensusriktkursen antyder följer den faktiska avkastningen så länge analytikerna är eniga, men att sambandet vänder och blir negativt när spridningen är stor.

Orsaken är att enstaka analytiker dröjer med att sänka efter dåliga nyheter, vilket drar upp snittet.

Faron är exemplet. Placera skriver själva att snittet dras upp kraftigt av en enskild analytiker med betydligt högre riktkurs än övriga, och att siffran bör tolkas försiktigt.

Siffran speglar inte heller alltid analytikerns egen övertygelse. Ett svenskt analyshus flyttade en analytiker som sålde själv under riktkursen medan köprådet låg kvar.

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Din tes, inte deras siffra

En uppsidelista är en utgångspunkt för research, inte ett facit. Den säger vilka bolag som är värda att titta närmare på, inte vad de ska kosta.

Läs bokslutet. Förstå vad bolaget tjänar pengar på och vad som måste hända för att det ska fortsätta. Kontrollera hur många analytiker som står bakom snittet och hur långt isär de ligger.

Ta reda på om bolaget gjort en nyemission. Faron har spätt ut aktien med 67 procent i år genom en emission på 40 miljoner euro, vilket är en del av förklaringen till de 729 procenten.

Den som köper på någon annans riktkurs har ingen egen uppfattning att falla tillbaka på när kursen vänder ned. Och den vänder ned. I fjolårets lista gjorde den det i 24 fall av 44.