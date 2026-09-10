ANALYS: I augusti förra året listade Placera de svenska aktier där analytikerna såg störst uppsida. Snittet lovade 59 procents kursuppgång. Tretton månader senare har ingen enda av de 44 mätbara bolagen nått sin riktkurs.
Noll av 44 analytikers favoriter nådde riktkursen på ett år
Gruppen ligger back 6 procent. Under samma period steg svenska småbolag 7 procent och Stockholmsbörsen som helhet 16.
Nu är listan tillbaka, den här gången för hela Norden. Finländska Faron Pharmaceuticals toppar med 729 procents uppsida, följt av Vicore Pharma på 268 och BioInvent på 267.
Resultatet håller i varje mätning
Utfallet beror inte på när man mäter. Sex månader efter listan låg favoriterna 11 procent back, nio månader efter 12 procent och efter ett år 8 procent. I samtliga mätfönster gick både småbolagsindex och Stockholmsbörsen bättre.
Sju av de 44 aktierna nuddade sin riktkurs någon gång under perioden. Ingen står över den i dag.
Fjolårets favoriter, bäst och sämst
|Bolag
|Utlovad uppsida
|Faktiskt utfall
|Orrön Energy
|+135 %
|+55 %
|Egetis Therapeutics
|+97 %
|+43 %
|Hansa Biopharma
|+197 %
|+38 %
|Bilia
|+31 %
|+32 %
|Xvivo Perfusion
|+85 %
|+32 %
|Fagerhult
|+37 %
|−54 %
|Electrolux B
|+40 %
|−56 %
|Verve Group
|+110 %
|−60 %
|Surgical Science
|+30 %
|−64 %
|Netel
|+62 %
|−68 %
Totalavkastning inklusive utdelningar, 5 augusti 2025 till 10 september 2026.
Analytikerna följer med kursen
Den enkla förklaringen, att riktkurserna står kvar oreviderade medan aktien faller, håller inte vid kontroll.
Nordea sänkte riktkursen för DSV från 2 210 till 1 920 danska kronor och behöll köprådet. SEB sänkte Gubra från 500 till 490 kronor i augusti. Nordea nedgraderade Admicom till behåll i juli. Inderes höjde tvärtom Revenio till 19 euro den 9 september, dagen innan listan publicerades.
Riktkurserna revideras alltså löpande, i båda riktningarna. Ändå träffar de inte.
Förklaringen är strukturell. En riktkurs beskriver vad aktien är värd om bolagets plan går i lås, inte vad den sannolikt kommer att kosta. Analytiker bedöms dessutom på sina vinstprognoser och sina kundkontakter, sällan på om riktkursen slår in.
Amerikansk forskning visar att det genomsnittliga felet i en riktkurs är 45 procent och att knappt fyra av tio nås inom tolv månader.
Rangordningen bär ändå information
Ett resultat talar för listorna. Delas fjolårets lista i fyra grupper efter hur stor uppsida analytikerna lovade gick gruppen med de mest optimistiska prognoserna bäst.
|Grupp
|Utlovad uppsida
|Faktiskt utfall, median
|Störst utlovad uppsida
|+118 %
|+17 %
|Näst störst
|+49 %
|−5 %
|Näst minst
|+38 %
|−10 %
|Minst utlovad uppsida
|+31 %
|+3 %
Analytikerna kan alltså peka ut vilka aktier som är relativt attraktiva, utan att kunna säga hur mycket de ska stiga. Samma mönster visar amerikansk forskning, där rangordningen fungerar inom en bransch men inte mellan branscher.
Två analytiker eller tjugo
Bevakningsdjupet skiljer sig kraftigt i årets nordiska lista. DSV följs av tjugo analytiker, Verisure av elva. Gubra och Revenio har tre, Envipco två.
Skillnaden syns i tillförlitligheten. DSV:s konsensusriktkurs på drygt 2 000 danska kronor mot en kurs på 1 329 vilar på tjugo bedömningar med ett spann mellan 1 580 och 2 300. Samtidigt byter fredsavtalet vinnare i logistiksektorn.
Verisure ligger fyra i Sverige med 73 procents uppsida. Larmbolaget noterades i oktober förra året till 13,25 euro per aktie och kostar nu 8,79. Elva analytiker följer bolaget och även den lägsta riktkursen, 11,90 euro, ligger en tredjedel över kursen.
Bolaget har kritiserats för sin bolagsstyrning, och i april släpptes 614 miljoner aktier fria ur lock-up.
Analytikernas nordiska favoriter 2026
|Bolag
|Land
|Kurs
|I år
|Uppsida
|Faron Pharmaceuticals
|Finland
|0,414 EUR
|−80,1 %
|+729 %
|Vicore Pharma
|Sverige
|11,18 SEK
|−1,1 %
|+268 %
|BioInvent
|Sverige
|22,75 SEK
|−22,6 %
|+267 %
|Evaxion
|Danmark
|3,18 USD
|−33,3 %
|+261 %
|Verve Group
|Sverige
|12,08 SEK
|−36,1 %
|+99 %
|Envipco
|Norge
|34,25 NOK
|−47,5 %
|+89 %
|Verisure
|Sverige
|8,79 EUR
|−35,9 %
|+73 %
|Magnora
|Norge
|22,20 NOK
|+13,1 %
|+69 %
|Hansa Biopharma
|Sverige
|42,34 SEK
|+23,2 %
|+69 %
|InstallatørGruppen
|Danmark
|10,65 DKK
|noterad i juni
|+68 %
|Napatech
|Norge
|44,45 NOK
|+44,3 %
|+64 %
|Salmon Evolution
|Norge
|3,39 NOK
|−34,7 %
|+62 %
|Admicom
|Finland
|26,55 EUR
|−38,4 %
|+61 %
|Revenio Group
|Finland
|13,04 EUR
|−41,8 %
|+56 %
|Akastor
|Norge
|13,40 NOK
|+20,5 %
|+54 %
|DSV
|Danmark
|1 329,00 DKK
|−17,7 %
|+53 %
|Gubra
|Danmark
|319,40 DKK
|−38,3 %
|+47 %
|Framery Group
|Finland
|6,32 EUR
|−24,3 %
|+45 %
|Per Aarsleff
|Danmark
|684,00 DKK
|−21,7 %
|+43 %
|Marimekko
|Finland
|9,13 EUR
|−29,4 %
|+25 %
Kurser den 10 september 2026 klockan 17.05. Uppsida enligt Placeras sammanställning av analytikernas genomsnittliga riktkurser. Femton av de nitton bolag som handlats hela året ligger back.
Analytikerna är inte ense med varandra
En riktkurs ser ut som en exakt siffra. Konsensus döljer att bedömningarna bakom den ofta ligger långt ifrån varandra.
Så långt isär ligger analytikerna
|Bolag
|Analytiker
|Lägsta riktkurs
|Högsta riktkurs
|Skillnad
|Verisure
|11
|11,90 EUR
|19,00 EUR
|60 %
|Admicom
|4
|36,00 EUR
|54,70 EUR
|52 %
|Gubra
|3
|403 DKK
|600 DKK
|49 %
|DSV
|20
|1 580 DKK
|2 300 DKK
|46 %
|Envipco
|2
|6,50 EUR
|8,51 EUR
|31 %
|Revenio
|3
|15,60 EUR
|19,00 EUR
|22 %
|Marimekko
|4
|11,00 EUR
|12,00 EUR
|9 %
På DSV, det bäst bevakade bolaget i sammanställningen, skiljer det 720 danska kronor per aktie mellan den mest och den minst optimistiska bedömningen.
Tjugo personer som läser samma bokslut och följer samma marknad landar 46 procent från varandra. På Verisure är skillnaden 60 procent mellan elva analytiker.
Ett medelvärde av oenighet
De kan inte alla ha rätt. Konsensussiffran är medelvärdet av oenigheten, inte ett facit.
Spridningen är dessutom en varningssignal i sig. Forskning publicerad i Management Science visar att den avkastning konsensusriktkursen antyder följer den faktiska avkastningen så länge analytikerna är eniga, men att sambandet vänder och blir negativt när spridningen är stor.
Orsaken är att enstaka analytiker dröjer med att sänka efter dåliga nyheter, vilket drar upp snittet.
Faron är exemplet. Placera skriver själva att snittet dras upp kraftigt av en enskild analytiker med betydligt högre riktkurs än övriga, och att siffran bör tolkas försiktigt.
Siffran speglar inte heller alltid analytikerns egen övertygelse. Ett svenskt analyshus flyttade en analytiker som sålde själv under riktkursen medan köprådet låg kvar.
Din tes, inte deras siffra
En uppsidelista är en utgångspunkt för research, inte ett facit. Den säger vilka bolag som är värda att titta närmare på, inte vad de ska kosta.
Läs bokslutet. Förstå vad bolaget tjänar pengar på och vad som måste hända för att det ska fortsätta. Kontrollera hur många analytiker som står bakom snittet och hur långt isär de ligger.
Ta reda på om bolaget gjort en nyemission. Faron har spätt ut aktien med 67 procent i år genom en emission på 40 miljoner euro, vilket är en del av förklaringen till de 729 procenten.
Den som köper på någon annans riktkurs har ingen egen uppfattning att falla tillbaka på när kursen vänder ned. Och den vänder ned. I fjolårets lista gjorde den det i 24 fall av 44.