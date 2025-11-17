Det blir en lång process när USA ska bryta sig loss ur det strypgrepp Kina har kring sällsynta jordartsmetaller, konstaterar experter.
USA i Kinas grepp: "Tar 10 år att ta sig loss"
Mest läst i kategorin
Tyskland köper missiler för 35 miljarder
Vapen för 35 miljarder kan snart levereras till Tyskland. En deal med USA är nämligen på god väg att slutföras efter Donald Trumps godkännande. Den tyska upprustningen har börjat ta fart på riktigt, och Tyskland är på väg att positionera sig nu som Europas största militärmakt. Nu har man tagit ytterligare ett steg i den …
Buffett överraskar: Tar jättepost i oväntat bolag
Warren Buffett gör en ovanlig tech-satsning när Berkshire Hathaway kliver in med en jätteposition i en av de stora techjättarna – trots årtionden av tvekan. Warren Buffett är känd för sin långsiktighet, sin disciplin och sitt motstånd mot att rusa in i teknologibolag han inte fullt ut förstår. Därför väckte det stor uppmärksamhet när Berkshire …
Då kraschar oljepriset – hänger på ett land
Det hänger egentligen på Kina när oljepriset kraschar. Landet har byggt upp enorma oljereserver som har förlängt nedgången, men frågan är när den slutligen kommer. Det är alltså Kina som förhindrar en kollaps av det svarta guldet, enligt norska Finansavisen. Överflöd av olja Det finns ett stort överflöd av olja i världen för närvarande, som …
Marknaden går på knäna – bubblan bakom börsoron
Börsfallen i både Europa och USA väcker ny oro. Analytiker pekar på övervärderingar, ränteoro och en möjlig bubbla inom tech som nu pressar marknaden. Marknaderna har visat tydlig stress. I Europa föll Stoxx 600-index efter rapporter om svagare bolagsdata, oro kring Kinas ekonomi och osäkerhet inför Federal Reserves nästa drag, rapporterar CNBC. Samtidigt visar en …
Europa storsatsar: Bolaget får miljard för att bryta chipberoendet
FMC tar klivet framåt i Europas chipkapplöpning med ny storsatsning. Europa trappar nu upp kampen för teknologisk självständighet. Mitt i en tid där AI-boomen driver energibehovet till nya höjder och där minneschip domineras av USA och Asien, har tyska FMC säkrat 100 miljoner euro (över 1 miljard kronor) för att utveckla nästa generations energieffektiva minnesteknik. …
”USA strävar efter att andas ut mitt i Kinas strypgrepp”. Så beskriver Fortune läget när handelskriget mellan de två ekonomiska stormakterna tar lite av en paus och Kina lättar något på trycket.
Det andetaget behöver USA. Hela spektrat handlar om 60 ämnen som USA:s regering anser vara ”kritiska mineraler” och där 17 är de så kallade sällsynta jordartsmetaller, centrala vid sidan av andra material för batterier.
USA har noll produktion av mer än hälften av dessa 60 ämnen, konstaterar Fortune.
Kina upptäcker största guldfyndigheten på 76 år: mer än 1 444 ton. Dagens PS
”Avgörande ögonblick”
Det menar man även förklarar varför Donald Trumps regering tågar in i den privata industrin på ett sätt som varit artfrämmande för amerikansk politik.
”Det avgörande ögonblicket kom i juli när den federala regeringen blev den största aktieägaren i MP Materials, en kalifornisk gruvproducent av sällsynta jordartsmetaller”, skriver Fortune.
På det följde nya regler som fastställde minimipriser på den amerikanska marknaden för vissa av dessa material, prisnivåer man sade vara nödvändiga för att skydda MP Materials från kinesiska konkurrenter som påstods ”dumpa” varor till omotiverat låga priser.
Kinas sluga drag: USA blöder miljarder. Dagens PS
Senaste nytt
Efter svaga kvartalet: "Oktober har varit en fantastisk månad"
Efter ett tufft kvartal med fallande omsättning och tekniska bakslag blickar Relevance Communication Nordic framåt. Med nyckelrekryteringar, en slimmad verksamhet och ett tydligare fokus ser vd Fredrik Lundberg en vändning i sikte. Q3 var svagt, det medger Fredrik Lundberg utan omsvep. Omsättningen föll och resultatet blev därefter. Men bakom siffrorna pågår en transformation som enligt …
Flodkryssningen som gör dig till kontinentens långsammaste – och lyckligaste – resenär
Det finns resor man tar för att komma bort. Och så finns det resor i form av flodkryssningen man tar för att komma tillbaka till sig själv. En flodkryssning på Donau tillhör den senare sorten. Perfekt Weekend har fått ett unikt erbjudande till MS VIVA TWO, en resa som låter som en saga men känns …
Därför växer modulärt byggande i Sverige
Traditionella byggprojekt tar tid, kräver stora investeringar och förutsätter stabila behov över lång tid. I verkligheten rör sig utvecklingen snabbare än så. För att möta förändringar inom skola, industri och offentlig sektor väljer allt fler aktörer att se modulära byggnader som en lösning för ökad flexibilitet. Det är inte bara en cirkulär lösning som både …
Så mycket kan din förening spara i energi och pengar med energikalkylatorn
Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …
Ta tempen på din bostadsrättsförening med Brf-Tempen
Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …
90-99 procent för Kina
Det markerade starten på en Trump-kampanj mot Kinas 30-åriga dominans i handeln med kritiska mineraler allt mer integrerade i allt från drönare och bilar till datacenter och missiler.
MP Materials utökar nu gruvdrift, raffinering och återvinning i Kalifornien och i sin nya magnetfabrik i Texas.
Kina bryter den stora majoriteten av de jordartsmetaller vi talar om, men dess starkaste grepp är kring raffinering, där Kina har en global marknadsandel på 90 procent, för vissa ämnen 99 procent.
Det är här Kinas hot om exportkontroller kring dysprosium, terbium och magneter snabbt blev det som mest oroade amerikanska beslutsfattare och företag.
USA:s ansträngningar att bryta monopolen är påtaglig men, konstaterar Fortune, ”utplånar inte årtionden av kinesisk överlägsenhet och brist på planering innan ett tullkrig inleddes, inte ens nu när en tillfällig vapenvila slutits”.
Analytiker är eniga om att, även med en samlad insats, USA och dess allierade inte kan skapa en tydlig vändning mot Kina på mindre än 5 år.
”Minst ett decennium”
Wood Mackenzie, som forskar kring energi, menar att USA på tre år skulle kunna tillgodose ”en mindre del av de inhemska behoven” men att det krävs ”minst ett decennium” för att bryta det globala beroendet av Kina.
“Vi sitter fast och försöker gräva oss ur ett hål utan en tydlig plan, begränsade verktyg för att agera snabbt och allierade som är skeptiska till vår tillförlitlighet”, säger Jeff Dickerson hos forskningsföretaget Rystad Energy.
Kina eskalerar konflikt med Japan – hotar med repressalier. Realtid
Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet
Senaste nytt
USA i Kinas grepp: "Tar 10 år att ta sig loss"
Det blir en lång process när USA ska bryta sig loss ur det strypgrepp Kina har kring sällsynta jordartsmetaller, konstaterar experter. ”USA strävar efter att andas ut mitt i Kinas strypgrepp”. Så beskriver Fortune läget när handelskriget mellan de två ekonomiska stormakterna tar lite av en paus och Kina lättar något på trycket. Det andetaget …
Då kan en liten svensk stad bli avgörande för Europas försvar
I ett Europa som rustar försvaret saknas något så grundläggande som sprängämnen. TNT tillverkas nästan inte längre på kontinenten. Nu vill en svensk entreprenör ändra på det.? När Joakim Sjöblom sålde sitt fintechbolag Minna Technologies till Mastercard i början av 2024 hade han ingen tanke på att bygga sprängämnesfabriker.?? Men ur det svenska Nato-inträdet och …
Växande militärmakt varnar sabotörer
Polen är i blickfånget just nu. Stora försvarssatsningar. Samtidigt utsattes landets järnväg för sabotage under helgen. Tidigare i höstas tillkännagav två länder som gränsar till Ryssland att man ska ha stora övingsinsatser inom försvaret. Det ena landet var Finland. Det andra var Polen. Övningen i Polen räknas som den största i landets historia, det berättar …
Hej då cement – nu byggs framtiden av jord och gammal kartong
Cement har länge varit en självklarhet i byggvärlden. Vi ser det överallt – i bostäder, skolor, broar och höghus. Men bakom den hårda grå fasaden finns ett problem.? Cement är nämligen en av världens största utsläppskällor.? Varje år släpper cementindustrin ut 2,8 miljarder ton utsläpp. Det är 8 procent av hela världens föroreningar. Samtidigt kastas …
"Passa på-effekten" som tömmer ditt konto i jul
Julen närmar sig och risken är stor att svenskarna bränner mer pengar än planerat. Flera psykologiska mekanismer gör december till en av årets dyraste månader. En färsk undersökning visar att svenskarna planerar att lägga omkring 3 050 kronor på julklappar i år. Samtidigt känner åtta av tio stress inför högtiden. Den kombinationen kan göra december …