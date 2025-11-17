USA i Kinas grepp: "Tar 10 år att ta sig loss"

”USA strävar efter att andas ut mitt i Kinas strypgrepp”. Så beskriver Fortune läget när handelskriget mellan de två ekonomiska stormakterna tar lite av en paus och Kina lättar något på trycket.

Det andetaget behöver USA. Hela spektrat handlar om 60 ämnen som USA:s regering anser vara ”kritiska mineraler” och där 17 är de så kallade sällsynta jordartsmetaller, centrala vid sidan av andra material för batterier.

USA har noll produktion av mer än hälften av dessa 60 ämnen, konstaterar Fortune.

”Avgörande ögonblick”

Det menar man även förklarar varför Donald Trumps regering tågar in i den privata industrin på ett sätt som varit artfrämmande för amerikansk politik.

”Det avgörande ögonblicket kom i juli när den federala regeringen blev den största aktieägaren i MP Materials, en kalifornisk gruvproducent av sällsynta jordartsmetaller”, skriver Fortune.

På det följde nya regler som fastställde minimipriser på den amerikanska marknaden för vissa av dessa material, prisnivåer man sade vara nödvändiga för att skydda MP Materials från kinesiska konkurrenter som påstods ”dumpa” varor till omotiverat låga priser.

