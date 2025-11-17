Dagens PS
USA i Kinas grepp: "Tar 10 år att ta sig loss"

"Tar lång tid för USA att ta sig ur Kinas grepp"
I ensamt majestät? Kina och Xi Jinping har ett strypgrepp om USA och det kommer att ta ett decennium att ta sig ur det, menar analytiker. (Foto: Maxim Shemetov/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 17 nov. 2025Publicerad: 17 nov. 2025

Det blir en lång process när USA ska bryta sig loss ur det strypgrepp Kina har kring sällsynta jordartsmetaller, konstaterar experter.

”USA strävar efter att andas ut mitt i Kinas strypgrepp”. Så beskriver Fortune läget när handelskriget mellan de två ekonomiska stormakterna tar lite av en paus och Kina lättar något på trycket.

Det andetaget behöver USA. Hela spektrat handlar om 60 ämnen som USA:s regering anser vara ”kritiska mineraler” och där 17 är de så kallade sällsynta jordartsmetaller, centrala vid sidan av andra material för batterier.

USA har noll produktion av mer än hälften av dessa 60 ämnen, konstaterar Fortune.

”Avgörande ögonblick”

Det menar man även förklarar varför Donald Trumps regering tågar in i den privata industrin på ett sätt som varit artfrämmande för amerikansk politik.

”Det avgörande ögonblicket kom i juli när den federala regeringen blev den största aktieägaren i MP Materials, en kalifornisk gruvproducent av sällsynta jordartsmetaller”, skriver Fortune.

På det följde nya regler som fastställde minimipriser på den amerikanska marknaden för vissa av dessa material, prisnivåer man sade vara nödvändiga för att skydda MP Materials från kinesiska konkurrenter som påstods ”dumpa” varor till omotiverat låga priser.

I bakvattnet och lär bli kvar där, enligt analytiker som menar att det trots Trumps ansträngningar tar lång tid att balansera Kina. (Foto: Manuel Balce Ceneta/AP-TT)
90-99 procent för Kina

Det markerade starten på en Trump-kampanj mot Kinas 30-åriga dominans i handeln med kritiska mineraler allt mer integrerade i allt från drönare och bilar till datacenter och missiler.

MP Materials utökar nu gruvdrift, raffinering och återvinning i Kalifornien och i sin nya magnetfabrik i Texas.

Kina bryter den stora majoriteten av de jordartsmetaller vi talar om, men dess starkaste grepp är kring raffinering, där Kina har en global marknadsandel på 90 procent, för vissa ämnen 99 procent.

Det är här Kinas hot om exportkontroller kring dysprosium, terbium och magneter snabbt blev det som mest oroade amerikanska beslutsfattare och företag.

USA:s ansträngningar att bryta monopolen är påtaglig men, konstaterar Fortune, ”utplånar inte årtionden av kinesisk överlägsenhet och brist på planering innan ett tullkrig inleddes, inte ens nu när en tillfällig vapenvila slutits”.

Analytiker är eniga om att, även med en samlad insats, USA och dess allierade inte kan skapa en tydlig vändning mot Kina på mindre än 5 år.

”Minst ett decennium”

Wood Mackenzie, som forskar kring energi, menar att USA på tre år skulle kunna tillgodose ”en mindre del av de inhemska behoven” men att det krävs ”minst ett decennium” för att bryta det globala beroendet av Kina.

“Vi sitter fast och försöker gräva oss ur ett hål utan en tydlig plan, begränsade verktyg för att agera snabbt och allierade som är skeptiska till vår tillförlitlighet”, säger Jeff Dickerson hos forskningsföretaget Rystad Energy.

Läs mer från Dagens PS
jordartsmetallerKinaUSA
Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

