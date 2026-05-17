Kina agerar nu mot så kallade ”asklägenheter”. Det handlar om kineser som ”begraver” askan efter anhöriga i tomma lägenheter.
Kina: Billigare begrava mormor i en lägenhet
Tomma höghus har blivit platsen för så kallade ”asklägenheter”, platser där kinesiska sörjande förvarar askan efter avlidna nära och kära.
I fastighetskrisens spår – och med brist om platser på kyrkogårdar – har det blivit populärt att i stället förvara kvarlevorna efter anhöriga i annars tomma lägenheter.
Nu slår den kinesiska regeringen till med en lag som förbjuder detta. Den nya lagen ska stoppa vad som blivit alltmer populärt bland kineserna.
Det är naturligtvis upp- och nervända världen, men faktum är att ”asklägenheter” blivit alltmer populärt när bristen på plats på kyrkogårdarna gjort att en plats där blivit allt dyrare.
Billigare begrava i lägenhet
Samtidigt gör fastighetskrisen i landet att många flerfamiljshus och höghus står tomma – och för många kineser har det blivit billigare att ”begrava” sina släktingars aska i en tom lägenhet än att betala begravningskostnader och gravplats, skriver BBC.
För att få stopp för detta förbjuder den nya lagen användandet av bostadshus ”specifikt för placering av aska” och även annan begravning av kvarlevor utanför kyrkogårdar, förutom områden där ekologisk begravning är laglig.
Lägenheter blir helgedom
De ”asklägenheter” som nu förbjuds är i tomma fastigheter, där man förvandlar lägenheterna till rituella salar, där familjemedlemmar upprätthåller minnet av den levande.
Deras avlidne anhörigs aska placeras i lägenheten och platsen förvandlas för de anhöriga till en helgedom.
Kinesiska medier rapporterar att man ofta kan identifiera lägenheterna genom fördragna gardiner eller förseglade fönster.
Billiga hus – dyra gravar
Fastighetspriserna har fallit kraftigt i Kina de senaste åren. I nuläget är de 40 procent lägre i snitt än nivån 2021.
Samtidigt är kyrkogårdsplatserna begränsade och de som finns erbjuder endast ett tillfälligt hyresavtal på 20 år.
Priset för en gravplats på Pekings Changping Tianshou-kyrkogård varierar från motsvarande cirka 14 000 kronor till motsvarande cirka 275 000 kronor, skriver BBC.
En gravsten kan kosta från motsvarande 200 000 kronor till det dubbla och även kostnaden för begravningar är högt.
Enligt försäkringsbolaget Sunlife, som gjorde en undersökning 2021, motsvarar kostnaden för en begravning nästan en halv genomsnittlig årslön.
Staten lovar åtgärder
Det nya lagförslaget läggs fram strax innan Qingming-festivalen, även känd som ”Gravsötningsdagen”, då kineserna städar gravar för nära och kära och ger rituella offergåvor.
Nu ställer den kinesiska staten nya krav på begravningsbranschen utifrån oro för höga kostnader.
Myndigheterna säger att man ska införa nya regler för begravningar och prissättning för att ”minska börda av begravningar för massorna”.