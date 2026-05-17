Kina: Billigare begrava mormor i en lägenhet

Lägenheter blir helgedom

De ”asklägenheter” som nu förbjuds är i tomma fastigheter, där man förvandlar lägenheterna till rituella salar, där familjemedlemmar upprätthåller minnet av den levande.

Deras avlidne anhörigs aska placeras i lägenheten och platsen förvandlas för de anhöriga till en helgedom.

Kinesiska medier rapporterar att man ofta kan identifiera lägenheterna genom fördragna gardiner eller förseglade fönster.

Tomma och till hälften övergivna bostadshus i Qidong, Kina. Nu ”begraver” kineser askan efter anhöriga i tomma lägenheter i brist på gravplatser. (Foto: Dake Kang/AP-TT)

Billiga hus – dyra gravar

Fastighetspriserna har fallit kraftigt i Kina de senaste åren. I nuläget är de 40 procent lägre i snitt än nivån 2021.

Samtidigt är kyrkogårdsplatserna begränsade och de som finns erbjuder endast ett tillfälligt hyresavtal på 20 år.

Priset för en gravplats på Pekings Changping Tianshou-kyrkogård varierar från motsvarande cirka 14 000 kronor till motsvarande cirka 275 000 kronor, skriver BBC.

En gravsten kan kosta från motsvarande 200 000 kronor till det dubbla och även kostnaden för begravningar är högt.

Enligt försäkringsbolaget Sunlife, som gjorde en undersökning 2021, motsvarar kostnaden för en begravning nästan en halv genomsnittlig årslön.

Staten lovar åtgärder

Det nya lagförslaget läggs fram strax innan Qingming-festivalen, även känd som ”Gravsötningsdagen”, då kineserna städar gravar för nära och kära och ger rituella offergåvor.

Nu ställer den kinesiska staten nya krav på begravningsbranschen utifrån oro för höga kostnader.

Myndigheterna säger att man ska införa nya regler för begravningar och prissättning för att ”minska börda av begravningar för massorna”.

