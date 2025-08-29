Dagens PS
Novo Nordisk skjuter Danmarks BNP i sank

Danmark
Novo Nordisks svaga utveckling sänker utsikterna för Danmarks ekonomi drastiskt. Åtminstone i år. (Foto: Sebastian Elias Uth/Scanpix Danmark/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 29 aug. 2025Publicerad: 29 aug. 2025

Danmark tvingas ändra och mer än halvera sin tillväxtprognos i år på grund av svagare förväntningar på läkemedelsjätten Novo Nordisk, berättar CNBC.

Danmark har på fredagen justerat ned utsikterna dramatiskt för sin BNP. Den årliga tillväxtprognosen sänks till 1,4 procent från 3 procent och orsaken beror till stor del på att Novo Nordisk inte levererar i tillräcklig utsträckning.

Den danska läkemedelsbjässen som haft stor framgång med diabetes- och fetmaläkemedlet Ozempic – och även Wegovy – tappar fart och förväntan på bolaget bromsar in när Europas läkemedelsindustri skakas av USA:s tullpolitik.

Rivaler utmanar Novo Nordisk

För Danmark, som enligt CNBC uppvisat starka tillväxtsiffror på senare år, är det ett hårt slag.

Förra året växte exempelvis landets BNP med 3,7 procent, mycket till följd av en stor läkemedelsexport.

Men nu uppges generiska läkemedel även sätta press på försäljningen till USA.

I slutet av 2024 lyfte Danmarks export enormt, men i början av 2025 har det danska ekonomiministeriet noterat en radikal minskning av exporten, bland annat på grund av hårdnande konkurrens på marknaden för viktminskningsläkemedel som drabbat Novo Nordisk.

Där till har lageruppbyggnad satt käppar i hjulet för Danmarks exportmöjligheter.

Tullarna kännbara för Danmark

För att inte tala om tullar från Trump.

”Tillsammans med de amerikanska tullhöjningarna och nedjusterade förväntningar för läkemedelsindustrin har detta gett upphov till en betydande nedjustering av prognosen för BNP-tillväxten under 2025”, konstaterar det danska ekonomiministeriet i ett uttalande som återges av CNBC.

Enligt ministeriet kännetecknas dansk ekonomi fortfarande av styrka, trots den lägre tillväxtprognosen.

Bland annat heter det att sysselsättningen i Danmark är stark och att inflationen väntas ligga under 2 procent i årstakt.

För nästa år har danskarna reviderat upp sin tillväxtprognos till 2,1 procent från årets väntade tillväxt på 1,4 procent med hänvisning till förväntningar om högre konsumtion.

BNPBruttonationalproduktDanmarkEkonomiNovo NordiskozempicPrognostillväxt
Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

