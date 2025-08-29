Novo Nordisk skjuter Danmarks BNP i sank

Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart

Danmark har på fredagen justerat ned utsikterna dramatiskt för sin BNP. Den årliga tillväxtprognosen sänks till 1,4 procent från 3 procent och orsaken beror till stor del på att Novo Nordisk inte levererar i tillräcklig utsträckning.

Den danska läkemedelsbjässen som haft stor framgång med diabetes- och fetmaläkemedlet Ozempic – och även Wegovy – tappar fart och förväntan på bolaget bromsar in när Europas läkemedelsindustri skakas av USA:s tullpolitik.

Rivaler utmanar Novo Nordisk

För Danmark, som enligt CNBC uppvisat starka tillväxtsiffror på senare år, är det ett hårt slag.

Förra året växte exempelvis landets BNP med 3,7 procent, mycket till följd av en stor läkemedelsexport.

Men nu uppges generiska läkemedel även sätta press på försäljningen till USA.

I slutet av 2024 lyfte Danmarks export enormt, men i början av 2025 har det danska ekonomiministeriet noterat en radikal minskning av exporten, bland annat på grund av hårdnande konkurrens på marknaden för viktminskningsläkemedel som drabbat Novo Nordisk.

Där till har lageruppbyggnad satt käppar i hjulet för Danmarks exportmöjligheter.

