Novo Nordisk skjuter Danmarks BNP i sank
Danmark har på fredagen justerat ned utsikterna dramatiskt för sin BNP. Den årliga tillväxtprognosen sänks till 1,4 procent från 3 procent och orsaken beror till stor del på att Novo Nordisk inte levererar i tillräcklig utsträckning.
Den danska läkemedelsbjässen som haft stor framgång med diabetes- och fetmaläkemedlet Ozempic – och även Wegovy – tappar fart och förväntan på bolaget bromsar in när Europas läkemedelsindustri skakas av USA:s tullpolitik.
Läs mer: Ännu en dansk börssmäll: Regeringsorder sänker vindkraftsaktien DagensPS
Rivaler utmanar Novo Nordisk
För Danmark, som enligt CNBC uppvisat starka tillväxtsiffror på senare år, är det ett hårt slag.
Förra året växte exempelvis landets BNP med 3,7 procent, mycket till följd av en stor läkemedelsexport.
Men nu uppges generiska läkemedel även sätta press på försäljningen till USA.
I slutet av 2024 lyfte Danmarks export enormt, men i början av 2025 har det danska ekonomiministeriet noterat en radikal minskning av exporten, bland annat på grund av hårdnande konkurrens på marknaden för viktminskningsläkemedel som drabbat Novo Nordisk.
Där till har lageruppbyggnad satt käppar i hjulet för Danmarks exportmöjligheter.
Läs också: Flykt från försvarsaktier på börsen – spararna investerar i fallna jätten istället DagensPS
Tullarna kännbara för Danmark
För att inte tala om tullar från Trump.
”Tillsammans med de amerikanska tullhöjningarna och nedjusterade förväntningar för läkemedelsindustrin har detta gett upphov till en betydande nedjustering av prognosen för BNP-tillväxten under 2025”, konstaterar det danska ekonomiministeriet i ett uttalande som återges av CNBC.
Enligt ministeriet kännetecknas dansk ekonomi fortfarande av styrka, trots den lägre tillväxtprognosen.
Bland annat heter det att sysselsättningen i Danmark är stark och att inflationen väntas ligga under 2 procent i årstakt.
För nästa år har danskarna reviderat upp sin tillväxtprognos till 2,1 procent från årets väntade tillväxt på 1,4 procent med hänvisning till förväntningar om högre konsumtion.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
