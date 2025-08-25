Den danska börsen har varit illröd under 2025 mycket på grund av kraschen i jätten Novo Nordisk. Nu kommer ett nytt bakslag i den tidigare hajpade vindkraftsaktien.
Ännu en dansk börssmäll: Regeringsorder sänker vindkraftsaktien
Mest läst i kategorin
Köpråd för börsjätten: "Obegripligt låg värdering"
Den svenska börsjätten har halkat efter index under flera år men nu kan ett nära 20 procentigt kurslyft ligga i korten. ”Aktien är nämligen ett av mycket få stora svenska börsbolag som gynnas av en svagare dollar”, skriver Dagens Industris analytiker Ulf Petersson som stämplar bolaget som veckans aktie. Läs även: Veckans börsprofil: ”Vi står …
Försök inte imponera med högskola för Buffett
Den legendariske Wall Street-investeraren Warren Buffett bryr sig föga om examen från fina universitet och högskolor när han väljer sina kandidater. Akademisk bakgrund är inget som det så kallade Oraklet från Omaha fäster någon större vikt vid. Han tittar aldrig på det när han rekryterar. I stället är det ”rå affärstalang” som gäller, berättar Fortune. …
LKAB:s vd avslöjar monsternotan för kyrkflytten
I två dygn har Sverige och världens blickar riktas mot gruvstaden Kiruna där den spektakulära flytten av stadens kyrka har ägt rum. Kostnaden för den historiska operationen har helt täckts av det statliga gruvbolaget LKAB. Läs även: Sverige lyfter som gruvland – Dagens PS 600 ton tung 600 ton kyrka, 10 000 besökare och 3000 …
Veckans börsprofil: "Vi står inför en större uppgång"
Intresset för grafer och börspsykologi föddes som 14-åring i samband med aktie-SM. Just den tävlingen blev ingen framgång men i dag försörjer han sig på börsen, är en av Sveriges mest uppmärksammade börsprofeter med över 47 000 följare på X och vd för Marketmate, ”ett Pricerunner för investeringar”. För Dagens PS läsare avslöjar David ”Tenbagger” …
ChatGPT:s intäkter är bara en droppe i havet
ChatGPT:s ägare har minst sagt stora planer för framtiden. Men vem ska betala AI-jättarnas skyhöga kostnader? I dagsläget bränner stora språkmodeller miljarder på att svara på folks frågor. Intäkterna från användarnas prenumerationer täcker bara delar av kostnaderna. Resten får bolagen finansiera med riskkapital. När Sam Altman, vd för OpenAI, pratar om de tusentals miljarderna som …
En amerikansk regeringsorder får aktien att falla runt 16 procent vid klockan 14 svensk tid.
Läs även: Trots elbrist: Här stoppas all vindkraft – Dagens PS
Tappat nära 90 procent av börsvärdet
Danska Örstedt, med danska staten som största ägare, har inte haft några roliga börsår bakom sig.
Från kurstoppen i slutet av 2020 när hållbarhetstemat var som hetast på världens börser har nästan 90 procent av värdet raderats.
För ett par veckor sedan meddelade bolaget att man siktar på att ta in 60 miljarder danska kronor i en nyemission vilket fick aktien att falla ytterligare.
En som ändå såg ljuset i tunneln då var Jacob Pedersen, aktieanalyschef på den danska banken Sydbank.
Senaste nytt
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
“Nu är alla dåliga saker borta”
“Jag tycker att Örsted har en otroligt stark affär inom havsbaserad vindkraft. Problemen i USA fortsätter att hemsöka, men nu är alla de dåliga sakerna borta”, sa han till Danmarks Radio då och tyckte inte det var rätt att prata om någon kris.
Det uttalandet åldrades dock dåligt då alla negativa nyheter tyvärr inte var borträknade.
Efter danska börsens smäll: Här är aktien som rusar
Den danska börsen har fullständigt havererat i år med en nedgång på som värst 33 procent i början av augusti.
I dag kom nämligen en kalldusch från USA som får vindkraftsaktien att fortsätta rasa.
“Koncernens offshore-projekt Revolution Wind har fått en order från den amerikanska regeringen om att avbryta arbetet, och motiverar detta med ”nationell säkerhet””, skriver Swedbank i en uppdaterad analys.
Ändrar rådet för vindkraftsaktien
“Projektet, som är 80 procent färdigställt, var planerat att tas i drift nästa år”, skriver analytikern Ingo Becker och konstaterar;
“Detta är nästa slag i en rad problem för koncernen i USA – och det gör bestämningen av ett värde per aktie för koncernen till en än mer svårare uppgift inför en planerad kapitalökning på 60 miljarder danska kronor.”
Swedbank som tidigare hade ett “behåll-råd” på vindkraftsaktien drar nu tillbaks den rekommendationen och avvaktar ytterligare information innan de ger ett nytt råd.
“Både emissionskursen och riskrabatten efter emissionen påverkas negativt av ovanstående nyhet och förefaller i nuläget omöjliga att fastställa på ett rimligt sätt”, skriver bankens börsexpert.
Läs även: Därför rusar Oslobörsen: “En högborg för kassaflöden” – Dagens PS
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
I Sverige kostar floppade projekt många miljarder. Ofta går det fel redan från början. Undvik detta och delta i kostnadsfritt event där vi med enkla verktyg ger dig tips och råd hur du ska undvika att floppa.
Senaste nytt
Saab får order på fyra nya Gripenplan till Thailand
Det svenska försvarsbolaget Saab har mottagit en order värd cirka 5,3 miljarder kronor på fyra Gripen E/F-stridsplan till Thailand. Ordern innehåller tre Gripen E-stirdflygplan och ett F-stridsflygplan, enligt ett pressmeddelande från Saab. Kontraktet med Försvarets Materielverk (FMV) inkluderar även utrustning, support och utbildning på Gripen-planen till Thailand. Utöver detta har Saab, skriver bolaget, ”tecknat ett …
Låga flöden: Kritisk nivå i USA:s femte längsta flod
40 miljoner personer är beroende av vattnet från USA:s femte längsta flod, den mäktiga Coloradofloden. Dels för vattenförbrukningen men också för billig energi. Den 2 330 kilometer långa floden, den femte längsta i USA, dränerar ett vidsträckt avrinningsområde som omfattar delar av sju amerikanska delstater och två mexikanska delstater. Allt lägre flöden besvärar och ställer …
Ännu en dansk börssmäll: Regeringsorder sänker vindkraftsaktien
Den danska börsen har varit illröd under 2025 mycket på grund av kraschen i jätten Novo Nordisk. Nu kommer ett nytt bakslag i den tidigare hajpade vindkraftsaktien. En amerikansk regeringsorder får aktien att falla runt 16 procent vid klockan 14 svensk tid. Läs även: Trots elbrist: Här stoppas all vindkraft – Dagens PS Tappat nära …
Han kunde ha varit världens näst rikaste
Han hade kunnat vara näst rikaste efter Elon Musk men valde en annan väg. Här är varför Apples medgrundare tackade nej till miljarderna. Han kunde ha toppat listorna. I stället valde Steve Wozniak bort miljarderna och säger att han blev lyckligare på köpet. Så här landade Apples medgrundare i ett beslut som hade kunnat ge …
Världens nummer 25 landar i Tivoli – Odette gör en pop‑up
Köpenhamn kallar, och den här gången är det inte bara Tivolis lampor som blinkar. Från den 27 augusti till 21 september tar Singapores trestjärniga Odette över japanska tornet – första gången denna superstjärna ens sätter fötterna i Europa. Bakom kuppen står Tivoli, Nimb och Singapore Airlines i en gemensam satsning som luktar både jet fuel …