Ännu en dansk börssmäll: Regeringsorder sänker vindkraftsaktien

“Nu är alla dåliga saker borta”

“Jag tycker att Örsted har en otroligt stark affär inom havsbaserad vindkraft. Problemen i USA fortsätter att hemsöka, men nu är alla de dåliga sakerna borta”, sa han till Danmarks Radio då och tyckte inte det var rätt att prata om någon kris.

Det uttalandet åldrades dock dåligt då alla negativa nyheter tyvärr inte var borträknade.

I dag kom nämligen en kalldusch från USA som får vindkraftsaktien att fortsätta rasa.

“Koncernens offshore-projekt Revolution Wind har fått en order från den amerikanska regeringen om att avbryta arbetet, och motiverar detta med ”nationell säkerhet””, skriver Swedbank i en uppdaterad analys.

Ändrar rådet för vindkraftsaktien

“Projektet, som är 80 procent färdigställt, var planerat att tas i drift nästa år”, skriver analytikern Ingo Becker och konstaterar;

“Detta är nästa slag i en rad problem för koncernen i USA – och det gör bestämningen av ett värde per aktie för koncernen till en än mer svårare uppgift inför en planerad kapitalökning på 60 miljarder danska kronor.”

Swedbank som tidigare hade ett “behåll-råd” på vindkraftsaktien drar nu tillbaks den rekommendationen och avvaktar ytterligare information innan de ger ett nytt råd.

“Både emissionskursen och riskrabatten efter emissionen påverkas negativt av ovanstående nyhet och förefaller i nuläget omöjliga att fastställa på ett rimligt sätt”, skriver bankens börsexpert.

