Ännu en dansk börssmäll: Regeringsorder sänker vindkraftsaktien

Beskedet från den amerikanska regeringen innebär ännu en smäll för den hårt prövade danska börsen i år. Nu är det en vindkraftsaktie som fortsätter sitt ras.
Beskedet från den amerikanska regeringen innebär ännu en smäll för den hårt prövade danska börsen i år. Nu är det en vindkraftsaktie som fortsätter sitt ras. (Foto: Claudio Bresciani/TT)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 25 aug. 2025Publicerad: 25 aug. 2025

Den danska börsen har varit illröd under 2025 mycket på grund av kraschen i jätten Novo Nordisk. Nu kommer ett nytt bakslag i den tidigare hajpade vindkraftsaktien.

En amerikansk regeringsorder får aktien att falla runt 16 procent vid klockan 14 svensk tid.

Tappat nära 90 procent av börsvärdet

Danska Örstedt, med danska staten som största ägare, har inte haft några roliga börsår bakom sig.

Från kurstoppen i slutet av 2020 när hållbarhetstemat var som hetast på världens börser har nästan 90 procent av värdet raderats.

För ett par veckor sedan meddelade bolaget att man siktar på att ta in 60 miljarder danska kronor i en nyemission vilket fick aktien att falla ytterligare.

En som ändå såg ljuset i tunneln då var Jacob Pedersen, aktieanalyschef på den danska banken Sydbank.

“Nu är alla dåliga saker borta”

“Jag tycker att Örsted har en otroligt stark affär inom havsbaserad vindkraft. Problemen i USA fortsätter att hemsöka, men nu är alla de dåliga sakerna borta”, sa han till Danmarks Radio då och tyckte inte det var rätt att prata om någon kris.

Det uttalandet åldrades dock dåligt då alla negativa nyheter tyvärr inte var borträknade.

Den danska börsen har fullständigt havererat i år med en nedgång på som värst 33 procent i början av augusti.

I dag kom nämligen en kalldusch från USA som får vindkraftsaktien att fortsätta rasa.

“Koncernens offshore-projekt Revolution Wind har fått en order från den amerikanska regeringen om att avbryta arbetet, och motiverar detta med ”nationell säkerhet””, skriver Swedbank i en uppdaterad analys.

Ändrar rådet för vindkraftsaktien

“Projektet, som är 80 procent färdigställt, var planerat att tas i drift nästa år”, skriver analytikern Ingo Becker och konstaterar;

“Detta är nästa slag i en rad problem för koncernen i USA – och det gör bestämningen av ett värde per aktie för koncernen till en än mer svårare uppgift inför en planerad kapitalökning på 60 miljarder danska kronor.”

Swedbank som tidigare hade ett “behåll-råd” på vindkraftsaktien drar nu tillbaks den rekommendationen och avvaktar ytterligare information innan de ger ett nytt råd.

“Både emissionskursen och riskrabatten efter emissionen påverkas negativt av ovanstående nyhet och förefaller i nuläget omöjliga att fastställa på ett rimligt sätt”, skriver bankens börsexpert.

Danmark Köpenhamnsbörsen USA Vindkraft
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

