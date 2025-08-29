Flykt från försvarsaktier på börsen – spararna investerar i fallna jätten istället

Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart

Försvarsaktier föll tungt på säljsidan hos både Nordnet och Avanza, medan kurskraschade Novo Nordisk klättrade till toppen av köplistorna.

Novo Nordisk på danska börsen dominerar köpsidan

Både Avanza och Nordnet pekar ut Novo Nordisk som den stora köpfavoriten i augusti på börsen.

Trots konkurrens från Eli Lilly och generiska läkemedel, vilket pressat aktien hårt, ser spararna potential i den danska läkemedelsjätten.

“Novo Nordisk är den klart mest handlade och nettoköpta aktien på Nordnets plattform i augusti. Novo är stukat som en följd av konkurrensen från Eli Lilly och generika på den amerikanska marknaden, men raset i aktien fick spararna att rusa till köpknappen”, säger Frida Bratt, sparekonom på Nordnet i en kommentar.

Frida Bratt, sparekonom på Nordnet. (Foto: Nordnet)

Även på Avanza toppade Novo Nordisk köplistan tillsammans med Nibe (börskurs Nibe), Handelsbanken A (börskurs Handelsbanken) och Essity (börskurs Essity).

Enligt Avanzas sparekonom Philip Scholtzé är köpen ofta kopplade till bolag som haft det tufft på börsen.

“Rapportsäsongen sätter sina spår i handeln även i augusti där Novo Nordisk och Nibe ligger högst på köplistan. Båda har haft en svag kursutveckling det senaste året, och det är tydligt att aktiespararna hoppas på en långsiktig vändning”, lyfter han fram i ett pressmeddelande.

Försvarsfrossa på säljsidan

Om köpsidan dominerades av Novo Nordisk präglades säljsidan av försvarsaktier.

Fyra av de fem mest sålda aktierna på Nordnets plattform var försvarsbolag, däribland Rheinmetall, BAE Systems och Kongsberg Gruppen.

Även hos Avanza toppade SAAB B (börskurs Saab) och Rheinmetall listan över mest sålda på börsen.

“En viss tveksamhet har infunnit sig till vad som ska trigga fortsatt uppgång i europeisk försvarssektor. Att Europa ska göra stora investeringar vet vi redan. Men med så kraftiga uppgångar skapas också en sårbarhet i aktierna så fort marknaden anar framsteg i geopolitiska konflikter”, säger Frida Bratt.

Philip Scholtzé, sparekonom på Avanza. (Foto: Avanza)

Philip Scholtzé på Avanza gör samma observation:

“På säljsidan fortsätter aktiespararna att säkra vinst i försvarsaktier när SAAB B och tyska Rheinmetall toppar listan. Rheinmetall backade något när de släppte rapport under månaden, men marginellt i förhållande till årets uppgång på över 160 procent. Även SAAB är upp tresiffrigt i år”, säger han.

Utvecklingen markerar ett tydligt skifte. Försvarsaktier har länge varit bland privatspararnas favoriter på börsen, men den starka kursuppgången har fått många att trycka på säljknappen.

Amerikanska aktier gör comeback

Utöver Novo Nordisk och Nibe visade augusti också ett ökat intresse för amerikanska aktier enligt Avanza kundsstatistik.

Hos nätmäklaren tog fyra USA-noterade bolag plats på köptoppen, där UnitedHealth Group stack ut efter att Warren Buffetts Berkshire Hathaway gjort ett miljardköp.

“Aktiespararna har tagit rygg på Warren Buffett när de köpt aktier i UnitedHealth Group. Aktien har stigit över 20 procent i augusti men är ned 40 procent sedan nyår”, säger Scholtzé.

På Nordnets lista över mest köpta återfanns däremot flera svenska klassiker; Atlas Copco (börskurs Atlas copco), Investor (börskurs Investor), Handelsbanken och Volvo (börskurs Volvo)– aktier som ofta ses som stabila långsiktiga innehav.

Trots en viss oro för konjunkturen och höga värderingar på sina håll är riskaptiten intakt, menar Frida Bratt.

“Med en aktiemarknad som tuffar på, bitcoin på rekordnivåer, meme-aktier på kartan igen och höga värderingar på sina håll känns läget nästan igen från 2021. Även om vi hade något av en frossa i AI-relaterat i slutet av månaden så fick marknaden råg i ryggen av Jerome Powells tal, med indikationer om en räntesänkning i september. Det gjorde också att riskaptiten hos spararna förblev intakt”, avslutar hon.

