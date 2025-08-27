Leif GW Persson har rasat 13 kilo med Ozempic

I början av maj började han ta danska Novo Nordisks fetmaläkemedel, och hälsoeffekterna är uppenbara efter bara 3,5 månader, även om han tycker att ”ingenting smakar någonting längre”.

Men 80-årige GW tycker att det är värt mödan, eftersom han blivit lättare och kan röra sig mer. Om än med kryckor.

Han dras med artros i knäna och läkarna har inte velat operera honom för att han har dålig hjärta.

Han är nöjd med resultatet av Ozempic.

GW hoppas gå ner 30 kilo totalt till jul

”13 kilo är en bra början. Det är inte tal om att delta i Vasaloppet, men jag är mer rörlig nu. Förhoppningen är att gå ner 30 kilo totalt till jul. Då är jag i så pass bra skick att jag kan göra en operation och få ordning på knäna och artrosen”, säger Leif GW Persson till Expressen.

Tidningen berättar att han äter 100-120 tabletter i veckan mot högt blodtryck och piller som är blodförtunnande och kolesteroldämpande. Men han i alla fall slutat snusa. Det gjorde han i fjol efter 61 år som inbiten snusare.

I artikeln framgår det att hustrun Kim Persson, 67, gläds åt att maken nu tar hälsan på allvar. Hon räddade hans liv på trettondagsafton 2004 sedan GW fått en blodpropp i sömnen.

Syns rutan igen efter nedlagda “Veckan” på SVT

Leif GW Persson, som även är snidare på aktier och drar in stora pengar från börsen, vid sidan av sina böcker och tv-medverkan, gjorde i juli tv-comeback i “TV4 Nyhetsmorgon”.

Under sommaren uppges han ha jobbat hårt med manuset till en kommande kriminalroman, och på tisdagen deltog han i Albert Bonniers förlags och Wahlström & Widstrands årliga höstfest på Nedre Manilla på Djurgården för att fira in bokhösten med Sveriges kulturelit.

