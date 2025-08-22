Ozempic har blivit en global succé för både typ 2-diabetes och viktminskning. Men nu har besvärliga biverkningar lett till rättsprocesser.
Ozempic i blåsväder: Tusentals stämmer efter svåra biverkningar
I USA har läkemedelsjätten Novo Nordisk dragits in i en av de största läkemedelsrättegångarna på senare år.
Tusentals patienter hävdar att injektionerna lett till svåra biverkningar som inte framgått tillräckligt tydligt i varningarna. Skadestånden kan uppgå till mer än två miljarder dollar, motsvarande omkring 20 miljarder kronor, rapporterar Financial Express.
Ozempic till rättssalen
Ozempic, liksom systerpreparaten Wegovy och Rybelsus, tillhör gruppen GLP-1-agonister. Från början utvecklades de för diabetesbehandling, men på kort tid blev de en global trend som viktminskningsmedel, påeldat av kändisar och sociala medier.
Samtidigt började patienter rapportera allvarliga hälsoproblem. Bland de mest uppmärksammade finns gastropares, en form av förlamning i magsäcken. Men även ihållande kräkningar, gallblåseproblem, njurskador och plötslig synförlust har dokumenterats.
Över 1 800 fall samlade i USA
Den första stämningen lämnades in 2023. Sedan dess har antalet ökat snabbt. I dag pågår mer än 1 800 mål i en samlad process i delstaten Pennsylvania. Så kallad multidistrict litigation innebär att en domare samordnar alla fall, för att förenkla bevisföring och eventuella förlikningar.
Processen är ännu i ett tidigt skede. Juridiska experter bedömer att de första piloträttegångarna, där ett fåtal fall prövas som vägledning, kan starta 2026. Utgången där tros få stor betydelse för hur många av de övriga patienterna som kan räkna med ersättning, skriver Business Standard.
Novo Nordisk förnekar ansvar
Novo Nordisk slår ifrån sig kritiken. Bolaget framhåller att Ozempic är godkänt av amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för behandling av diabetes och att bipacksedeln tydligt varnar för mag-tarmproblem, skriver Financial Express.
Att läkemedlet fått enorm spridning för ”off label”-bruk vid viktminskning är, enligt företaget, något man inte kan hållas ansvarigt för.
Patienternas advokater menar tvärtom att riskerna underskattats och att informationen till användarna varit bristfällig. Forskning, bland annat en studie i JAMA 2023, har pekat på en förhöjd risk för magförlamning hos GLP-1-användare.
Risk för miljardnota
Analytiker bedömer att Novo Nordisk kan stå inför skadestånd på över två miljarder dollar. Summan kan växa ytterligare om fler patienter ansluter till processen. Förutom vårdkostnader och förlorad inkomst kan domstolar även utdöma straffskadestånd om det visar sig att bolaget medvetet tonat ned riskerna.
Fakta: Ozempic och stämningarna
• Aktiv substans: Semaglutid, en GLP-1-agonist
• Ursprung: Godkänt mot typ 2-diabetes, men används i stor skala för viktminskning
• Påstådda biverkningar: Gastropares, gallblåseproblem, njurskador, synförlust
• Juridiskt läge: Över 1 800 samlade mål i USA
• Ekonomisk risk: Över 2 miljarder dollar i möjliga skadestånd
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
