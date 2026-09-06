Nordiska storbanken utklassar marknaden – städar upp och delar ut miljarder

Det skriver danska Børsen och uppger att bedömare tror att aktien har mer att ge. Fusionen från i höstas med två andra banker avgör den nordiska bankens framtida avkastning till aktieägarna.

Tre banker har blivit en bank och investerarna har applåderat sammanslagningen, vilket bidragit till att aktien har stigit med 40 procent bara under det senaste året.

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Därför gillar investerarna AL Sydbank

Bland danska investerare är aktien i AL Sydbank, som den nya bankjätten heter, en av de mest 20 populära. Bakgrunden är starka vinster, generösa utdelningar och återköp av aktier.

Banken har bevisat att den är en avkastningsmaskin värd namnet. Och det har skett mitt under den stora bankfusionen där Sydbank, Arbejdernes Landsbank och Vestjysk Bank samsas under samma paraply, det vill säga genom bankkoncernen AL Sydbank.

Sydbank inledde förfarandet med att köpa upp Arbejdernes Landsbank och Vestjysk Bank, vilket banade väg för sammanslagningen, konstaterar Børsen.dk och uppger att det väckte en hel del uppståndelse i finansbranschen när bankaffärerna tillkännagavs på hösten 2025.

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