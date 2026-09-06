Nordiska storbanken utklassar marknaden – städar upp och delar ut miljarder

Högre räntor, obefintliga kreditförluster och massiva återköp har förvandlat den danska bankaktien till en av Nordens främsta avkastningsmaskiner. Nu väntar en sista prövning.
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På fem år har den numera fusionerade Al Sydbank genererat en total avkastning på 420 procent.
Den årliga och genomsnittliga avkastningen är nästan 39 procent, vilket gör aktien i AL Sydbank till en av de bäst presterande bankaktierna i Norden.
Det skriver danska Børsen och uppger att bedömare tror att aktien har mer att ge. Fusionen från i höstas med två andra banker avgör den nordiska bankens framtida avkastning till aktieägarna.
Tre banker har blivit en bank och investerarna har applåderat sammanslagningen, vilket bidragit till att aktien har stigit med 40 procent bara under det senaste året.
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Därför gillar investerarna AL Sydbank
Bland danska investerare är aktien i AL Sydbank, som den nya bankjätten heter, en av de mest 20 populära. Bakgrunden är starka vinster, generösa utdelningar och återköp av aktier.
Banken har bevisat att den är en avkastningsmaskin värd namnet. Och det har skett mitt under den stora bankfusionen där Sydbank, Arbejdernes Landsbank och Vestjysk Bank samsas under samma paraply, det vill säga genom bankkoncernen AL Sydbank.
Sydbank inledde förfarandet med att köpa upp Arbejdernes Landsbank och Vestjysk Bank, vilket banade väg för sammanslagningen, konstaterar Børsen.dk och uppger att det väckte en hel del uppståndelse i finansbranschen när bankaffärerna tillkännagavs på hösten 2025.
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Banken delar ut 3,2 miljarder danska kronor
Sydbanks aktieägare mottog emellertid beskedet med glädje och sedan dess har aktien i bankjätten AL Sydbank bara fortsatt uppåt.
Den danska storbankens marknadsvärde uppges vara 59 miljarder danska kronor och i år kommer den att dela ut 3,2 miljarder danska kronor till sina aktieägare.
Fusionen väntas ge stora synergieffekter som dels mynnar ut i bättre intäkter, dels öppnar för nya investeringar i teknologi.
Sydbank kom till 1970 genom sammanslagningar mellan fyra banker i södra Jylland. Sedan dess har banken vuxit genom förvärv och blivit rikstäckande. Huvudkontoret ligger i hamnstaden Åbenrå, eller Aabenraa som staden heter på danska.
De tre bankerna som nu är en stor utmanare i sektorn har en sista prövning kvar: att slå ihop it-systemen.
”Logiken bakom sammanslagningen är ganska klassisk. En större bank kan sprida IT-, regel- och produktutvecklingskostnader över flera kunder. Samtidigt kan överlappande filialer, funktioner och system elimineras”, skriver Børsen och förklarar att när denna kostsamma process är genomförd, vilket väntas ske i två etapper under 2027, är bankfusionen genomförd även rent tekniskt sett.
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